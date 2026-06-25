 2026-06-24T10:25:44.617Z

Allgemeines

Die Elf der Saison in der B-Klasse Mainz-Bingen Ost

Die Fußballtrainer der B-Klasse Mainz-Bingen Ost haben ihre Elf der Saison sowie den Trainer und den Spieler der Saison gewählt

von Marius Martinez · Heute, 08:00 Uhr · 0 Leser
Der Nackenheimer Norman Loos wurde von seinen Trainerkollegen als Trainer der Saison ausgezeichnet.
Der Nackenheimer Norman Loos wurde von seinen Trainerkollegen als Trainer der Saison ausgezeichnet. – Foto: Kristina Schäfer (Archiv)

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Mainz-Bingen. Während sich die Teams der B-Klasse Mainz-Bingen Ost schon auf die neue Saison vorbereiten, blicken wir noch einmal auf die vergangene Saison zurück. Wir haben die Trainer gefragt, wer für sie in die Elf der Saison gehört. Den Trainer und den Spieler der Saison haben wir ebenfalls gekürt. 13 der 16 Trainer haben an der Abstimmung teilgenommen. Vertreten sind in der Elf der Saison: der 1. FC Nackenheim (dreimal), die Spvgg. Essenheim (zweimal), die TSG Drais (zweimal), der VfB Bodenheim II (einmal), der FSV Saulheim II (einmal) und die FSG Jugenheim/Partenheim (einmal).

Im Plus-Artikel lest ihr, welche Spieler es in die Elf der Saison geschafft haben und wer als Spieler beziehungsweise Trainer der Saison ausgezeichnet wurde.