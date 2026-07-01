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Die Elf der Saison der Fußball-B-Klasse Mainz-Bingen West
Die Trainer der B-Klasse Mainz-Bingen West haben sich für die Elf der Saison, den Spieler und den Trainer der Saison entschieden
von Marius Martinez · Heute, 19:00 Uhr · 0 Leser
Die Meistermannschaft der SpVgg Ingelheim stellt mit drei Spielern die meisten Akteure in der Elf der Saison. – Foto: Uli Deck/dpa
Mainz-Bingen. Die Trainer der B-Klasse Mainz-Bingen West haben die Elf der Saison, den Trainer und den Spieler der Saison gewählt. Zehn der 16 Trainer haben an der Befragung teilgenommen. Mehrfach vertreten sind die SpVgg Ingelheim II (dreimal), die TSVgg Stadecken-Elsheim (zweimal) und der SV Alemannia Waldalgesheim II (zweimal). Jeweils einen Spieler stellen die SG Gensingen/Grolsheim, der SV Klein-Winternheim, der FV Hassia Kempten und die SG Sponsheim/Dromersheim/Ockenheim.