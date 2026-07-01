Die Elf der Saison der Fußball-B-Klasse Mainz-Bingen West

Die Meistermannschaft der SpVgg Ingelheim stellt mit drei Spielern die meisten Akteure in der Elf der Saison. – Foto: Uli Deck/dpa

Mainz-Bingen. Die Trainer der B-Klasse Mainz-Bingen West haben die Elf der Saison, den Trainer und den Spieler der Saison gewählt. Zehn der 16 Trainer haben an der Befragung teilgenommen. Mehrfach vertreten sind die SpVgg Ingelheim II (dreimal), die TSVgg Stadecken-Elsheim (zweimal) und der SV Alemannia Waldalgesheim II (zweimal). Jeweils einen Spieler stellen die SG Gensingen/Grolsheim, der SV Klein-Winternheim, der FV Hassia Kempten und die SG Sponsheim/Dromersheim/Ockenheim.