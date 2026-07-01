Die Elf der Kreisoberliga-Saison von Lützelbachs Stefanovski

Stefan Stefanovski (rechts, SV Lützel-Wiebelsbach gegen den Steinbacher Fabian Lulaj) setzt in seiner Top-Elf auf zehn Odenwälder. – Foto: Herbert Krämer

Mit 20 Toren hatte der spielende Co-Trainer Stefan Stefanovski einen großen Anteil an Platz vier seines SV Lützel-Wiebelsbach. Der 34-Jährige verrät jetzt seine Top-Elf des Jahres in der Kreisoberliga. Sie ist gespickt mit dem Top-Torjäger, jungen Talenten und echten Dauerbrennern. Auf seine eigenen Spieler hat Stefanovski bewusst verzichtet. „Es hätten sicherlich ein paar verdient gehabt, doch ich möchte keinen bevorzugen oder benachteiligen, da wir als Einheit stark sind“, erklärt er. Wer in Stefanovskis Elf nicht fehlen darf, lest ihr auf Echo Online (Plus).