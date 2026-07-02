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Die Elf der Gruppenliga-Saison von Griesheims Patrick Stumpf
Zwei 46‑Tore‑Männer, Teamkollegen und eine Lilien-Legende als Trainer – Griesheim-Torjäger Patrick Stumpf hat für diese Redaktion seine Elf der Gruppenliga-Saison zusammengestellt.
von Marcel Storch · Heute, 06:00 Uhr · 0 Leser
Patrick Stumpf setzt bei seiner Elf des Jahres auf einige Teamkollegen. – Foto: Dominik Claus (Archiv)
Geballte Offensivpower, zwei Teamkollegen in der Defensive und drei Spieler vom Meister – so stellt Patrick Stumpf seine Elf der Saison in der Fußball-Gruppenliga auf. Der 38 Jahre alte Torjäger von Viktoria Griesheim hätte ohne Frage mit seinen 35 Toren selbst in die Elf gehört. Doch für diese Redaktion hat der ehemalige Profi seine elf Fußballer der vergangenen Gruppenliga-Saison nominiert. Sie kommen aus sechs verschiedenen Vereinen und bringen es auf fast 150 Saisontore. Die Elf von Patrick Stumpf findet ihr auf Echo Online (Plus).