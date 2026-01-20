 2026-01-20T07:14:11.657Z

Allgemeines
– Foto: Peter Harich

Die Elf der ersten Saisonhälfte der Bezirks- und Kreisligen der Frauen

Die Top-Spieler der Saison 2025/2026 aus den Frauen-Ligen.

Verlinkte Inhalte

Fr.-BZL Oberschw. 1
Fr.-KL A Bodensee WFV
Fr.-BZL Ostwürttemb.
Fr.-BZL Neckar/Fils
Fr.-BZL Donau-Iller

Woche für Woche präsentieren wir quer durch alle Ligen eine FuPa-Elf der Woche – sofern die Voraussetzungen durch eure Mitarbeit erfüllt sind. Dazu gehört vor allem, dass die Mannschaftsaufstellungen eingetragen sowie Tore und Assists eingepflegt wurden. Auch das Abstimmungsergebnis der FuPa-User für die besten Spielerinnen des jeweiligen Teams fließen in die Auswertung ein.

In den Ligen ohne eine FuPa-Elf der ersten Saisonhälfte wurden zu wenig Spieldaten von jeweiligen Vereinsverwaltern eingetragen. Du möchtest gerne Vereinsverwalter deines Teams werden? Dann schreibe uns eine E-Mail an wuerttemberg@fupa.net

Die Mission von FuPa.net: Wir sind das Mitmachportal VON Amateurfußballern FÜR Amateurfußballer.

Jetzt anmelden & Vereinsverwalter werden: https://www.fupa.net/auth/login

Aufrufe: 020.1.2026, 08:00 Uhr
Timo BabicAutor