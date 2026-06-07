– Foto: Philipp Reichelt

Der FC Sulingen hat sich mit einer 1:3-Niederlage beim SV Brigitta-Elwerath Steimbke aus der Saison verabschiedet. Dabei erwischten die Gäste den deutlich besseren Start und gingen verdient in Führung, ehe die Partie innerhalb weniger Minuten kippte.

Zunächst sprach allerdings wenig für eine Niederlage der Sulinger. „Wir haben super erste 30 Minuten gespielt, hatten den Gegner komplett im Griff, nichts zugelassen und den Ball laufen lassen“, erklärte Rosenthal. Die starke Anfangsphase belohnte Christian Zerfowski in der 23. Minute mit dem Führungstreffer. „Ein Lupfer über den herauslaufenden Torwart“, wie Rosenthal schilderte. Vorbereitet wurde das Tor durch einen Chipball von Jarno Kastens.

„Das hat so ein bisschen die letzten drei, vier Wochen widergespiegelt“, sagte Trainer Stefan Rosenthal nach dem Abpfiff. „Die einzige Konstante war die Inkonstanz.“

Die Gäste verpassten es jedoch, nachzulegen. „Danach haben wir es aber verpasst, das zweite Tor nachzulegen“, sagte Rosenthal. Stattdessen kam Steimbke zurück ins Spiel. Zunächst köpfte Marco Thies nach einem Freistoß zum Ausgleich ein (34.), ehe Dennis Lindhoff nur drei Minuten später die Partie drehte.

Vor allem die Entstehung des zweiten Gegentreffers ärgerte den Sulinger Trainer. „Auch da machen wir einen Basics-Fehler. Wir verteidigen eine Flanke nicht nach außen, sondern legen den Ball zentral an den Strafraum zurück. Dort steht Dennis Lindhoff und schießt den Ball sauber unten ins Eck.“

Mit dem 1:2 ging es in die Halbzeit. Die Hoffnung auf eine Reaktion hielt jedoch nicht lange an. Nur zwei Minuten nach Wiederbeginn erhöhte Simon Wilke auf 3:1 für die Gastgeber. „Wir kommen raus, haben einen Plan – und zwei Minuten später ist der schon wieder hinfällig, weil das 3:1 fällt“, sagte Rosenthal. Wieder seien Abstimmungsprobleme in der Defensive vorausgegangen.

In der Folge versuchte Sulingen zwar noch einmal zurückzukommen, die ganz große Aufholjagd blieb jedoch aus. „Da mache ich den Jungs für den Rest des Spiels keinen Vorwurf. Sie haben alles versucht, noch einmal heranzukommen“, betonte Rosenthal.

Den Sieg für Steimbke bezeichnete der Sulinger Trainer letztlich als verdient. „Alles in allem geht der Sieg für Steimbke in Ordnung. Wir hatten 30 gute Minuten und 60 durchwachsene mit Fehlern im Basics-Bereich.“

Trotz der Niederlage zog Rosenthal ein positives Saisonfazit. Mit 49 Punkten beendet der FC Sulingen die Spielzeit auf Rang sieben der Bezirksliga Hannover Staffel 1. „Wir haben eine gute Saison gespielt und einen extrem jungen Kader gehabt“, sagte der Trainer. „Die erste halbe Stunde war genau der Fußball, den wir uns vorstellen. Und aus den letzten 60 Minuten nehmen wir mit, dass wir diese Fehler künftig abstellen wollen.“

SV Brigitta-Elwerath Steimbke – FC Sulingen 3:1

SV Brigitta-Elwerath Steimbke: Pascal Paatzsch, Pascal Stenzel (52. Arnold Meins), Luis Bernardo Oetting, Lars Klose, Simon Wilke (67. Paul Hildebrandt), Yilmaz Hauran, Philip Deeke, Moritz Strutz, Marco Thies (67. Klaus-Lorenz Kretschmer), Darian Guse, Dennis Lindhoff (59. Auron Osmani) - Trainer: Dennis Pissor

FC Sulingen: Thorben Klöcker, Bennet Könker, Luca Robin Rosenthal, Jarno Kastens, Marvin Zawodny (46. Jonas Lengauer), Rene Schomburg (59. Frithjof Lohmeier), Rico Lüllmann, Marek Schacht (67. Dennis Könker), Bennet Grunert, Maurice Krüger (75. Alexander Kues), Christian Zerfowski - Trainer: Stefan Rosentahl

Schiedsrichter: Konrad Einhorn

Tore: 0:1 Christian Zerfowski (23.), 1:1 Marco Thies (34.), 2:1 Dennis Lindhoff (37.), 3:1 Simon Wilke (47.)