Die Einwechselspieler machen´s – Auswärtssieg beim SV Mietingen

In einer rassigen, interessanten und sehenswerten Partie auf dem tollen Sportgelände in Mietingen konnte unser SC Staig in den Schlussminuten das Spiel für sich entscheiden. Endstand nach großem Kampf war ein 2:0 beim SV Mietingen. Schon in der 1. Halbzeit war es ein Spiel, dass hüben wie drüben von Torszenen und guten Spielzügen lebte und die Zuschauer eine hochklassige Partie sahen. Die Hausherren waren einen Tick aktiver und hatten ein leichtes Chancenplus, aber die SCS-Abwehr um Kapitän Lukas Mangold brachte immer einen Fuß dazwischen und kämpfte aufopferungsvoll, um den Einschlag im SCS-Gebälk zu verhindern. Max Bachner hatte die größte Möglichkeit für unsere Farben mit einem Kopfball, der vom SVM-Keeper klasse pariert wurde und der Nachschuss leider ebenso nicht saß. Auch Julian Rauner umkurvte kurz vor dem Wechsel den starken Heimkeeper, aber sein Abschluss verpasste das Tor knapp. So war das Unentschieden zum Halbzeit absolut gerecht, da die Hausherren ebenso ihre Chancen zum Tor hatten. Im 2. Durchgang sahen die Staiger Zuschauer einige Parallel zum Spiel der Vorwoche, als man läuferisch überlegen war und man das Spiel mit leichtem Übergewicht bestritt. Lukas Glanz setzte Mitte der 2. Halbzeit einen Kopfball an die Latte und so wäre eine Führung für unseren SCS nicht unverdient gewesen. So musste man bis zur 84. Minute warten bis was Zählbares auf die Anzeigetafel gebracht wurde: Der eingewechselte Deniz Bihr setzte sich - nach starker Vorarbeit von Julian Rauner - über links energisch durch und konnte zur vielumjubelten Staiger Führung einschieben. Ein ähnliche Szene in der Nachspielzeit brachte die Entscheidung für die Hille-Elf, als der wiederum emsige Julian Rauner auf den ebenso eingewechselten Manuel Kohn querlegen konnte und er zum 2:0-Enstand einschieben konnte. Ein Ergebnis, was ein hartes Stück Arbeit war, aber die Jungs von der Bank für frischen Wind sorgte und das Plus an diesem Tage war. Gewinner an diesem Tag waren auch alle Zuschauer, die eine tolle Partie sahen und Unterhaltung pur geboten wurde. Der SC Staig hatte eben an diesem Tag einfach etwas mehr Spielglück und sehr starke Bankspieler die vermutlich den Unterscheid in einem Spiel auf Augenhöhe waren.