Die Einwechselspieler bringen den Sieg

Schleiz verzeichnete am 16. Mai die erste Torannäherung, doch Berger drehte im gegnerischen Strafraum wieder ab. Die Gäste meldeten sich anschließend mit einem Freistoß-Lattenkracher von Bickel erstmals gefährlich an. Bereits hier zeichnete sich der Verlauf der ersten Halbzeit ab: Bad Frankenhausen agierte aktiver und zwingender, während Schleiz nicht mutig und gefährlich genug wurde. Danach wurde Riedel zweimal in Szene gesetzt, ehe FSV-Keeper Weiß den Versuch des Gästestürmers mit einem starken Reflex entschärfte. Kells Kopfball war dagegen zu harmlos, um ernsthafte Gefahr auszustrahlen. Die Nordthüringer überzeugten mit kontrolliertem Spiel, während die Rennstädter unruhig wirkten und bereits in der Ballannahme häufig unsauber agierten. Zudem kam es mehrfach zu Foulspielen von E. Schneider – ähnlich wie schon im Hinspiel im Februar, als Schulz verletzungsbedingt ausgewechselt werden musste. Hoyer konnte das Spielgerät nach einem Tiefenlauf und einem Pass von Berger nicht aufs Tor bringen. Kurz darauf blockte Dorn auf der anderen Seite einen Versuch von Bickel nach einer Freistoßablage, ehe Weiß aufmerksam aus seinem Kasten eilte und vor Riedel klärte.

Als die 45. Minute bereits lief, wurden die 99 Zuschauer, die trotz regnerischen Wetters den Weg an den Fasanengarten gefunden hatten, doch noch mit Toren im ersten Durchgang belohnt: Nach einem Ballverlust der Gäste im Spielaufbau schickte Dorn seinen Kapitän Pohl durch eine große Lücke auf die Reise. Dieser spitzelte den Ball an Schlussmann Sünkel vorbei und schob zum 1:0 ein (45.). Dennoch ging es mit einem Unentschieden in die Pause, da E. Schneider mit dem Halbzeitpfiff nach einem Freistoß von Bickel per Kopf zum Ausgleich traf (45.+3).

Schleiz kehrte nach der Pause mit einem Wechsel zurück aufs Feld: Mendes ersetzte Petzold, der zuvor einige harte Treffer einstecken musste. Wieder gehörte die erste Annäherung den Hausherren, doch Pohls Kopfball nach einer Berger-Flanke war zu schwach und ging zudem am Tor vorbei. Wenig später lief es besser: Nach einer Balleroberung von Nukovic kombinierte sich Schleiz über Pätz, Bamba, Hoyer und Pohl über die linke Seite nach vorne. Pohl behielt die Übersicht und legte quer auf Mendes, der keine zwei Minuten nach seiner Einwechslung zur erneuten Führung einschob (47.). Damit nicht genug: Nur zwei Minuten später fing Mendes einen unzureichenden Klärungsversuch rund 16 Meter halbrechts vor dem Tor ab und zog mit links ab. Auf dem nassen Rasen rutschte der Flachschuss ins kurze Eck, sodass die Schwarz-Gelben plötzlich mit 3:1 führten – erzielt durch zwei Jokertore. In der Folge verlief die Partie ausgeglichener und offener als noch im ersten Durchgang. Bad Frankenhausen fing sich nach kurzer Zeit wieder und bemühte sich um den Anschlusstreffer. Doch sowohl Riedel als auch K. Schneider verfehlten das Tor. Anschließend bereinigte die FSV-Defensive mehrfach gemeinsam eine unübersichtliche Situation nach einem Freistoß, ehe Schulz in letzter Sekunde mit einer Grätsche gegen E. Schneider rettete. Zwischendurch köpfte Albert Pohl auf Seiten der Gastgeber an die Latte. Als Schleiz zunehmend unter Druck geriet, gelang es der Mannschaft mehrfach, für Entlastung zu sorgen. Langer zögerte nach einem Zuspiel von Pohl zu lange, anschließend kam auch Bamba nach Vorarbeit von Berger nicht mehr zum Abschluss. Auf der anderen Seite war Weiß erneut weit vor seinem Tor gegen Riedel zur Stelle. Dann kam mit Mark-Kevin Kiesow der zweite frische Wechselspieler des Tages ins Spiel – einige Akteure hatten zuvor an die Reserve abgegeben werden müssen, damit diese überhaupt mit zehn Spielern in Königshofen antreten konnte. Kiesow, der drei Tage zuvor seinen 18. Geburtstag gefeiert hatte, traf mit seinem ersten Ballkontakt im Männerbereich zum 4:1. Nach einem Freistoß von Berger verlängerte Pohl den Ball, sodass Kiesow am zweiten Pfosten goldrichtig stand und nur noch einschieben musste. Passend dazu zeigte sich wenige Minuten zuvor erstmals wieder die Sonne. Schleiz hatte sogar noch die Möglichkeit auf einen fünften Treffer, doch ein Kopfball von Nukovic wurde geblockt und ein Tor von Schulz wegen einer angeblichen Abseitsstellung aberkannt.