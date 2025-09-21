Die Eintracht wahrt die weiße Weste

Schon vor dem Anpfiff gab es in Verlautenheide Grund zum Feiern. Jonathan Diki absolvierte sein 193. Spiel für die Erste Mannschaft und avancierte damit zum alleinigen Rekordhalter in der Vereinshistorie. Im Anschluss lieferte die Eintracht eine blitzsaubere Leistung gegen das Spitzenteam SC Fliesteden ab und gewann auch in der Höhe verdient mit 4:1.

Verlautenheides Trainer Dennis Buchholz muss schon seit Wochen ohne zahlreiche Verletzte auskommen, und nachdem wenige Stunden vor dem Spiel zwei weitere Akteure ausfielen, standen ihm für das Spitzenspiel nur 14 Spieler zur Verfügung. Mit dem A-Jugendlichen Dwight Thomas wurde der Kader aufgefüllt.

Von personellen Problemen war auf Seiten der Gastgeber nichts zu sehen. Bereits in Minute vier chippte Lucas Marso den Ball in den Strafraum auf Cem Hircin, der vor dem Torwart am Ball war, diesen jedoch über die Latte bugsierte. Damit war die Richtung vorgegeben, und Angriff um Angriff rollte in Richtung Fliestedens Gehäuse. Hircin verzog knapp aus rund 28 Metern, kurz danach scheiterte er aus spitzem Winkel am Gästetorwart. Die größte Chance hatte jedoch Onur Baslanti. Hircin spielte traumhaft diagonal, Eugen Lobanov legte von rechts mustergültig quer, und Baslanti schoss den Ball aus sechs Metern über das leere Tor. Da waren gerade einmal elf Minuten gespielt.

Aufsteiger Fliesteden, trainiert vom Ex-Profi Matthias Scherz, hatte die ersten drei Spiele gewonnen, die Eintracht ihr ersten beiden ebenfalls, bevor das Team vorige Woche spielfrei war.

Trotz vergebener Hochkaräter ließ sich das Buchholz-Team nicht entmutigen und wurde in Minute 16 belohnt. Hircin flankte von links, Baslanti schraubte sich am höchsten und köpfte zur verdienten Führung ein.

Von den Gästen kam sehr wenig. In der 18. Minute prüfte Aaron Herzog, in der Saison 2023/24 für die Alemannia in der Regionalliga am Ball, Eintracht-Keeper Maximilian Kirch, der auf dem Posten war. In Minute 31 wurde ein Tor der Gäste wegen Abseits nicht anerkannt.

Auf der anderen Seite hatten die Heimfans gleich mehrfach den Torschrei auf den Lippen, ein weiterer Treffer wollte jedoch in Halbzeit eins nicht fallen.

Im zweiten Abschnitt zeigten sich die Gäste zunächst präsenter, hatten mehr Spielanteile und in der 50. Minute auch die erste Chance. David Pütz, den der eine oder die andere noch aus seiner Zeit bei Alemannia Aachen und dem 1. FC Düren kennt, legte per Hacke ab, Nils Lück verzog jedoch knapp.

Die Gastgeber verlegten sich aufs Kontern, spielten jedoch zu ungenau oder wurden zurückgepfiffen. In der 65. Minute spielten sie einen Konter blitzsauber zu Ende, und über Marso tauchte Hircin frei vor dem Gästetorwart auf. Ihm versagten jedoch die Nerven und er schoss den Torwart an.

Sechs Minuten später jubelte Hircin dann doch. Nach einem verlängerten Einwurf drang er energisch in den Strafraum ein, Marso schirmte den Gegenspieler ab, und mit links traf Hircin zum 2:0 (70.).

In Minute 82 fiel das 3:0. Eine Flanke von rechts von Benedikt Roßmüller landete an der Latte, Paul Filatov schaltete am schnellsten und legte auf Leandro Stollenwerk quer, der verwertete.

Es dauerte keine Minute, da jubelte Fliesteden. Pütz traf mit links, nachdem Verlautenheide den Ball nicht geklärt bekam.

Sämtliche Eintracht-Sorgen waren jedoch nur zwei Minuten später passé. Konter Verlautenheide, Filatov legte erneut auf Stollenwerk quer, und dieser vollendete zum 4:1.

„Ich kann der jungen Mannschaft nur ein Kompliment machen“, sagte ein glücklicher Dennis Buchholz nach dem Spiel. Eine schwierige Vorbereitung liege hinter der Mannschaft, dazu kämen die zahlreichen Verletzten. Am Sonntag musste auch Onur Baslanti ausgewechselt werden, nachdem er mit dem Knöchel umgeknickt war. Mit drei Siegen aus drei Spielen haben man nicht gerechnet.

