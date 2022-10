Die Eintracht vergoldet die Punkte vom Freitag in Schwefingen

Doppelspieltag Teil 2 - Montag, Feiertag und Sonnenschein. Fußballherz was willst du mehr? Zu Gast an der Hanfeldstraße hatten wir die Mannschaft von Union Meppen, ein Team das sicherlich von der Qualität zum oberen Drittel der Tabelle zählt und auch favorisiert ins Spiel gegangen ist.

So gehörten auch die ersten Chancen nach Anpfiff dem Gast aus Meppen. Zunächst konnte unsere Abwehr rechtzeitig die Situation klären und auch ein Freistoß aus 18 m brachte keine große Gefahr für das Tor von „Bolsi“ (2./4. Min). Die erste gute Pressing-Aktion hatten wir in der 8. Minute, als mit Jan, Timon und Daniel Bols clever angelaufen wurde und der Gegner unter Druck kam. Ein weiterer guter Ball von Timon auf Jan, dessen Flanke ein bisschen zu hoch war für Daniel Bols, brachte die erste richtig gute Gelegenheit für unser Team. Den nachfolgenden Konter konnte Steffen Vahlhaus frühzeitig und problemlos unterbinden. In der der 18. Minute bekamen wir einen Freistoß nach Foul an Daniel zugesprochen, Jan brachte den Ball gefährlich von rechts vors Tor, das Spielgerät touchierte den Innenpfosten und Timo von Lintel staubte zur 1:0 Führung ab. In der Folge hatte Union weitere Möglichkeiten, aber auch hier klärte unsere Abwehr in Person von Kevin Homann. Auch von beiden Seiten geschlagene Ecken brachten für Meppen nichts ein.

Dem Ausgleich in der 27. Minute ging dann eine Unstimmigkeit in unserer Abwehr bzw. im Mittelfeld voraus, und so landete der Ball unten rechts im Tor, das war zu einfach und ein durchaus vermeidbares Tor. Doch unsere Mannschaft antwortete prompt, ein Torschuss von Daniel Bols aus der Drehung wurde geblockt (29. Min), Matthis Müller im Laufduell gegen den Innenverteidiger, wo man evtl. auch auf Freistoß hätte entscheiden können. Die nächste Hereingabe von links über Jan, nutzte Daniel dann gekonnt und ließ den Ball über den Scheitel rutschen – Tor!! – 2:1 für unsere Eintracht (32. Min). Weitere Chancen durch Jan und Timon blieben leider ungenutzt. So war Matthis „Racker“ Müller vorbehalten die nächste Chance herauszuholen. „Racker“ wurde vom Verteidiger unsanft im 16er gefoult und den fälligen Strafstoß verwandelte Jan sicher zur zum 3:1. Ein weiterer Freistoß für uns kurz vor der Pause wurde ein bisschen zu hastig ausgeführt und verpuffte somit – Halbzeit.