Die Eintracht müht sich zum 1:0-Pflichtsieg

Der Fußball-Landesligist TSV Eintracht Karlsfeld hat mit einem 1:0-Sieg beim abgeschlagenen SVN München drei wichtige Punkte eingefahren.

Auch wenn‘s ein wenig abgedroschen daherkommt: Im Fußball-Deutschen spricht man gern von der „Schießbude der Liga“, wenn sich eine Mannschaft gar so schwer mit dem Toreverhindern tut. Auf die Fußballer des SVN München trifft dies ohne Zweifel zu. In 18 Spielen hatten die Münchner sich 77 Tore eingefangen – das sind mehr als vier pro Partie.

Am gestrigen Sonntag empfing das Schlusslicht der Landesliga Südost den TSV Eintracht Karlsfeld zum Kellerduell. Im Hinspiel hatten die Karlsfelder dem SVN zum Saisonauftakt acht Stück eingeschenkt, sie setzten sich damals mit dem 8:2-Heimsieg an die Tabellenspitze. Und gestern?

Die Karlsfelder holten gegen die zuvor seit 15 Spielen sieglosen Münchner die drei schlichtweg einkalkulierten Punkte. Ein Schützenfest zulasten der Liga-Schießbude feierten sie nicht, das Tor von Christoph Traub aus der 64. Minute reichte zum Sieg. Fazit von Trainer Florian Beutlhauser: „Souverän war‘s nicht, schön war‘s nicht, aber Wurscht, Hauptsache drei Punkte!“

Beutlhauser musste neben dem rotgesperrten Deniz Yilmaz auch kurzfristig auf den erkrankten Fabian Barth verzichten. Die Ausfälle nahmen Offensivoptionen. Der zuletzt so starke Roman Gertsmann agierte diesmal eher unglücklich. Aber Beutlhauser hat ja noch seinen Christoph Traub!

Kleiner Platz und 90 Minuten Regen

Es war das erwartet schwere Spiel: kleiner Platz, Dauerregen und ein Gegner, der entgegen aller Erwartungen hinten gut stand. Die Karlsfelder waren zwar die bessere Mannschaft, taten sich jedoch schwer, Chancen herauszuspielen. So ging es ohne Tore in die Pause.

In der 55. Spielminute hatte Traub den ersten wirklichen Hochkaräter, er scheiterte jedoch mit seinem Kopfball an SVN-Torhüter Dino Hodzic. Knapp zehn Minuten später aber klappte es: Kapitän Jonas Eicher trat einen Freistoß aus dem Halbfeld Richtung Tor, der Ball wurde geblockt, doch vom gerade eingewechselten Loren Ismajli umgehend zurückerobert. Traub kam in Position und schloss aus elf Metern halbrechte Position mit einem Schuss ins lange Eck ab.

Das Führungstor gab aber keine Sicherheit. Karlsfeld leistete sich mehrere Schnitzer im Aufbau. „Wir haben Nord eingeladen“, so Beutlhauser, „da gab es einige brenzlige Situationen.“

Auf der anderen Seite eröffneten sich gegen einen nun offensiveren Gegner Kontermöglichkeiten. Der eingewechselte Jonas Kuhn entschied sich einmal zum Schuss, anstatt nochmal querzulegen, ein zweites Mal reagierte Hodzic bei Kuhns Schuss stark.

Wegen des knappen Vorsprung mussten die Karlsfelder bis zum Abpfiff zittern, in den Schlussminuten nach einem Platzverweis gegen den Münchner Ishaq Khalil (Trikotzupfer als letzter Mann, 90.+2) ) sogar noch in Überzahl.