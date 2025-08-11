Die Eintracht in Liga zwei: Volp-Hattrick gegen Mainz 05

Bad Kreuznach. Eintracht Kreuznach ist ein Traditionsverein. Dass der aktuelle Verbandsligist auch über die Kreisgrenzen hinaus immer noch bekannt ist und einen guten Ruf genießt, liegt neben der erfolgreichen Historie gerade in der Nachkriegszeit vor allem auch an einer Saison im bezahlten Fußball. Genau vor 50 Jahren stieg die Sportgemeinde 1902 in die Zweite Bundesliga Süd auf. Und exakt am 9. August 1975 – wie ein halbes Jahrhundert später ein Samstag – feierten die Bad Kreuznacher beim 2:2 gegen den SSV Jahn Regensburg ihre Premiere im Profibereich der Neuzeit. Den Rückblick der Saison 1975/76 und den ersten Bericht einer kleinen Serie findet ihr als Plus-Artikel bei der Allgemeinen Zeitung.