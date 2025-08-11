Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Die Zweitliga-Mannschaft der Kreuznacher Eintracht in der Winterpause 1975/76 - jetzt auch mit Trikotwerbung: (stehend von links) Trainer Erwin Türk, Horst Kolb, Hans-Joachim Andree, Karl-Heinz Volp, Max Reichenberger, Günther Brust, Karl Alber, Ernie Karsch, Werner Glass, Jürgen Wilhelm, Michael Fasel, Klub-Vize Lothar Schrögel, (vorne:) Masseur Modes, Rainer Hufsky, Karl Wilhelm, Peter Zacher, Sredanovic, Norbert Paul, Horst Kirsch, Reinhold Scherpp, Manfred May, Erich Volz, Co-Trainer Manfred Purucker. – Foto: Archiv / Mario Luge
Die Eintracht in Liga zwei: Volp-Hattrick gegen Mainz 05
Serie, Teil 1: Genau 50 Jahre ist es her - vom Bad Kreuznacher Aufstieg in den Profifußball bis zu den Duellen mit den Großen vor 12.000 Fans im Moebusstadion.
Bad Kreuznach. Eintracht Kreuznach ist ein Traditionsverein. Dass der aktuelle Verbandsligist auch über die Kreisgrenzen hinaus immer noch bekannt ist und einen guten Ruf genießt, liegt neben der erfolgreichen Historie gerade in der Nachkriegszeit vor allem auch an einer Saison im bezahlten Fußball. Genau vor 50 Jahren stieg die Sportgemeinde 1902 in die Zweite Bundesliga Süd auf. Und exakt am 9. August 1975 – wie ein halbes Jahrhundert später ein Samstag – feierten die Bad Kreuznacher beim 2:2 gegen den SSV Jahn Regensburg ihre Premiere im Profibereich der Neuzeit. Den Rückblick der Saison 1975/76 und den ersten Bericht einer kleinen Serie findet ihr als Plus-Artikel bei der Allgemeinen Zeitung.