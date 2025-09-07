Die Eintracht gewinnt diesmal knapp

Der Spielplan der neuen Fußball-Landesligasaison führte zwei Teams zusammen, die am letzten Spieltag der Vorsaison an gleicher Stelle aufeinandertrafen. Es war im Juni und die Gäste aus Verlautenheide brauchten dringend die drei Punkte, um sich die theoretische Möglichkeit auf den Aufstieg in die Mittelrheinliga offen zu halten. Doch die Viktoria aus Arnoldsweiler zog die Eintrachtler mit 7:2 aus dem Rennen, was seinerzeit eine kleine Sensation bedeutete.

„Derzeit sind wir gewiss noch nicht bei 100 Prozent, dafür ist unser Kader aufgrund von vielen Langzeitverletzten noch weit davon entfernt, Bestleistungen wie in der Vorsaison zu zeigen. Aus diesem Grund war auch unsere Vorbereitung einfach nicht geeignet, zu Beginn der Saison unsere Gegner zu dominieren und das gewohnte Bild der Eintracht aus den vergangenen Jahren zu zeigen“, war Buchholz dennoch sehr zufrieden mit dem knappen Sieg und den drei Punkten, auf die es ja letzten Endes im Wettkampf ankommt.

Nun, an diesem strahlend sonnigen Sonntag, war von diesem Glanz nichts mehr zu spüren und auch das Ergebnis entsprach eher einem völlig nachvollziehbaren Resultat, denn das Team von Trainer Dennis Buchholz (Verlautenheide) gewann knapp mit 2:1 gegen die Kleeblätter und man freute sich bei der Eintracht trotz teils schwächerer Leistungen über sechs Punkte nach zwei Partien.

Dass es bei der Heimelf absolut nicht so lief wie beim 7:2-Sieg, ist völlig verständlich, denn es war kein einziger Spieler dieser Siegerelf im Aufgebot. Die Viktoria hat eine komplett neue Mannschaft am Start, deren Durchschnittsalter unter 21 Jahren ist und von denen kaum einer auf ein Match in der Landesliga zurückblicken kann.

„Wir sind zunächst sehr verängstigt ins Spiel gegangen und es hat ihnen zu Beginn der Mut gefehlt. Dennoch war ich nicht unzufrieden mit der Leistung der Jungs, auch wenn wir speziell im ersten Spielabschnitt gar nicht zu unserem Spiel gefunden haben. Aber sie werden Rückschläge verdauen und ich bin mir sicher, dass sich die Jungs in Kürze mit einem positiven Resultat belohnen werden“, ist Viktoria-Coach Stephan Langen mit der Entwicklung des Teams nach sieben Wochen Training sehr zufrieden.

Von Beginn an entwickelte sich kein Match auf hohem Niveau. Beide Mannschaften konnten wenige gut organisierte Angriffe fahren und sich wenige nennenswerte Torchancen erarbeiten. Die meisten Aktionen spielten sich im Mittelfeld ab und gefährliche Szenen in der Box blieben Mangelware. In der 26. Minute rutschte Viktorias Abwehrspieler Marlon Kluth nur haarscharf an einem Freistoß von der linken Seite vorbei, im Gegenzug setzte sich Lucas Marso am linken Flügel durch und mit seiner Hereingabe setzte Jonathan Diki zu einem Kopfball an, der knapp am Pfosten vorbeiflog.

Immer wieder schaffte es die Viktoria-Abwehr zudem, die schnellen Angreifer der Eintracht ins Abseits laufen zu lassen, was logischerweise auch ins Auge hätte gehen können. In der 35. Minute war es dann so weit, dass Verlautenheide durch Leandro Stollenwerk nach Flanke von Cem Hircin mit 1:0 in Führung ging, mit der man auch in die Halbzeitpause ging.

Ein Motivationskiller

Der Motivationskiller für die Grün-Weißen kam dann zwei Minuten nach der Pause in Form des 0:2 auf sie zu. Nach einem schnellen Angriff über die rechte Seite nutzte Onur Baslanti die Hereingabe im Nachschuss zum 2:0 für sein Team, und lange Zeit schien es, als ob die Kleeblätter diesen Schock nicht mehr verdauen könnten. Doch so allmählich festigten sich die Ballstafetten und man drängte den Gegner das eine oder andere Mal in die Defensive.

In der 52. Minute scheiterte zunächst Punya Saleekul mit einem Schuss an den Pfosten nach schöner Kombination über mehrere Stationen, doch im Nachschuss war der Japaner Shogo Maruyama zur Stelle und verkürzte auf 1:2. Von da an wurde es ein etwas offeneres Spiel mit mehr Strafraumszenen auf beiden Seiten. Zunächst verpasste Leandro Stollenwerk freistehend eine Hereingabe von Evgenij Lobanov zum 3:1, auf der anderen Seite parierte Eintracht-Keeper Maximilian Kirch einen leicht abgefälschten Freistoß von Lukas Stradza (80.).

Am Ende blieb es beim knappen 2:1-Sieg für die Gäste, wobei beide Trainer auch ein Unentschieden unterschrieben hätten. „Am Ende stand das Spiel auf des Messers Schneide und wir hatten ein wenig das Glück auf unserer Seite“, so Buchholz. Arnoldsweilers Coach hatte ebenfalls nach Spielschluss den Eindruck, dass ein Remis verdient gewesen wäre.

Dieser Artikel kommt von unserem Partner Aachener Zeitung. Noch mehr spannende Portraits, Reportagen, Livesstreams, Interviews und Analysen zu deinen Lieblingsteams in der Region findest du auf http://www.aachener-zeitung.de