Lässt sich feiern nach seinem Treffer zum zwischenzeitlichen 2:0: Eintrachts Torschütze Eugen Lobanov (2. v. r.). – Foto: Dagmar Meyer-Roeger

Die Eintracht feiert einen Kantersieg Der Spitzenreiter der Fußball-Landesliga besiegt den Abstiegskandidaten SC Erkelenz souverän mit 7:0. Lucas Marso erzielt einen Dreierpack. Verlautenheides Trainer Dennis Buchholz hadert dennoch mit dem Auftritt in den ersten 45 Minuten.

Der Spitzenreiter der Fußball-Landesliga hat sich nach zwei bitteren Pleiten in Folge eindrucksvoll zurückgemeldet: Die Eintracht aus Verlautenheide feierte am Sonntagnachmittag einen auch in der Höhe verdienten 7:0-Erfolg gegen den Abstiegskandidaten SC Erkelenz.

Schon zur Pause führten die Gastgeber quasi uneinholbar mit 4:0, dennoch zeigte sich Dennis Buchholz nicht zufrieden: „Weil wir für meine Begriffe zu lethargisch und ängstlich gespielt haben. Die beiden Niederlagen haben noch in den Köpfen gehangen. Das hat mich schon geärgert“, monierte der Eintracht-Coach.





Von Beginn an entwickelte sich ein Spiel auf ein Tor. In der dritten Minute setzte Marvin Dumslaff seinen Teamkollegen Lucas Marso in Szene, der den Ball gekonnt mitnahm und per Lupfer die 1:0-Führung für Verlautenheide erzielte. Die Eintracht startete nun einen Angriff nach dem anderen über die starke linke Seite, zwingende weitere Chancen erspielten sich die Hausherren aber zunächst nicht. Nach 17 gespielten Minuten musste SC-Keeper Jacomo Patza dann aber erneut die Kugel aus dem eigenen Netz fischen. Eugen Lobanov hatte mit einem überlegten Schuss mit der Innenseite aus rund 17 Metern das 2:0 nachgelegt.

Nach einer guten halben Stunde stieg Dennis Dahmen nach einer scharf vors Tor gezogenen Ecke von Dumslaff am höchsten, doch seinen Kopfball klärten die Gäste so gerade vor der Linie. SC-Rechtsverteidiger Qazim Baliu brüllte nun über den Platz: „Ich habe immer drei Gegenspieler, was soll ich machen?“ Wenig später legte Andre Hemforth nach einem Zuspiel von Marso das 3:0 nach (38.). Keine Zeigerumdrehung später erhöhte Marso nach einem Ballverlust und erneutem Lupfer auf 4:0. Kurz vor dem Pausenpfiff traf Lobanov per Kopf die Latte (44.). „Die Erkelenzer Jungs tun mir am Ende des Tages irgendwie auch leid. Sie haben versucht, alles so gut wie möglich hinzubekommen. Die vier Tore haben wir ja nicht erzielt, weil wir den Gegner auseinandergespielt haben, sondern weil wir die qualitativ besseren Spieler in unseren Reihen haben“, verdeutlichte Buchholz.