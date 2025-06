Die Eintracht erobert Platz eins zurück

Eintracht Verlautenheide gewinnt bei BCV Glesch-Paffendorf mit 1:0 (1:0) und erobert sich nach dem Sieg der Sportfreunde Düren am Freitagabend wieder Platz eins der Fußball-Landesliga zurück. „Weil wir schon eine sehr junge Mannschaft sind, müssen die Jungs auch erstmal lernen, mit dieser Drucksituation klarzukommen“, beschreibt Eintracht-Trainer Dennis Buchholz die besondere Situation vor Anpfiff, die Tabellenspitze zurückerobern zu müssen.

Nach den Abschlussschwächen in den vergangenen Spielen startete Verlautenheide fast schon fulminant in die Partie in Glesch. Bereits nach vier Minuten zappelte der Ball nach einem Schuss von Andre Hemforth im Kasten der Gastgeber. „Dann hast du natürlich schon das Gefühl, dass jetzt vielleicht der Knoten geplatzt ist und die Torchancen konsequent genutzt werden“, formulierte Buchholz die Hoffnungen nach dem Führungstreffer. Doch es sollte anders kommen.