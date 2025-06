Die Einteilung zu den drei Bezirksligen in Oberbayern

Der BFV hat am Donnerstagabend die vorläufige Einteilung der drei oberbayerischen Bezirksligisten bekanntgegeben. Die Klubs können noch Einspruch einlegen. Es gibt viel Bewegung und einige Teams müssen sich auf eine neue Staffel und neue Gegner vorbereiten. Der Überblick.

MTV München (Aufsteiger)

SV Ohlstadt (Aufsteiger)

SV Polling (Aufsteiger)

TSV Geiselbullach (Aufsteiger)

SV Untermenzing (neu, bisher BZL Nord)

SV Waldeck-Obermenzing (neu, bisher BZL Nord)

BCF Wolfratshausen

FC Deisenhofen II

SV Planegg-Krailling (Aufsteiger)

SV Raisting

FC Penzberg

TSV Gilching-Argelsried

VfL Denklingen

SV Bad Heilbrunn

Bezirksliga Ost

In der Bezirksliga Ost sind es sieben neue Teams. Der VfB Forstinning und SV Bruckmühl kommen als Landesliga-Absteiger dazu. Die beiden Aufsteiger Rosenheim und Ebersberg sind ebenfalls erwartungsgemäß dem Osten zugeteilt worden. Mit dem FC Aschheim und dem SV Waldperlach sind je ein Team aus der Nord- bzw. Süd-Staffel in Zukunft an Bord.

VfB Forstinning (Absteiger)

SV Bruckmühl (Absteiger)

TSV Ebersberg (Aufsteiger)

SB/DJK Rosenheim (Aufsteiger)

SV Aschau (Aufsteiger)

FC Aschheim (neu, bisher BZL Nord)

TSV Ampfing

SV Miesbach

TSV Peterskirchen

TuS Holzkirchen

TSV Zorneding

TSV Dorfen

FC Töging

SV Saaldorf

TSV Siegsdorf

SV Waldperlach (neu, bisher BZL Süd)

Bezirksliga Nord

In der Bezirksliga Nord sind acht neue Teams dabei. Der VfR Garching als Landesliga-Absteiger, Palzing, München 54, Ober- Unterhaundstadt und Walpertskirchen als Aufsteiger. Außerdem wechseln Altenerding, Moosinning und Langengeisling von der Bezirksliga Ost in die Nord-Staffel.

VfR Garching (Absteiger)

TSV München 54 (Aufsteiger)

TSV Ober- Unterhaundstadt (Aufsteiger)

SV Ampertal Palzing (Aufsteiger)

SV Walpertskirchen (Aufsteiger)

FC Gerolfing

ASV Dachau

SE Freising

TSV Rohrbach

SV Nord Lerchenau

SpVgg Kammerberg

TSV Gaimersheim

FC Fatih Ingolstadt

SpVgg Altenerding (neu, bisher BZL Ost)

FC Moosinning (neu, bisher BZL Ost)

FC Langengeisling (neu, bisher BZL Ost)