Die Einstellung hat gestimmt – Bavenstedt feiert dritten Sieg in Serie

Am 17. Spieltag der Landesliga Hannover gewann der SV 1946 Bavenstedt mit 3:0 beim SV Iraklis Hellas Hannover und baute seine Siegesserie weiter aus. Nach den Liga-Erfolgen gegen den SV Bruchhausen-Vilsen und gegen die SSG Halvestorf-Herkendorf zeigte das Team von Trainer Michael Jarzombek auch in Hannover einen konzentrierten Auftritt. Der Coach hatte im Vorfeld deutlich gemacht, dass er kein Spiel wie in Tündern oder Barsinghausen sehen wollte, wo Einstellung und Körpersprache nicht gestimmt hatten. Und er wurde nicht enttäuscht.

„Das Spiel war zunächst ausgeglichen. Beide Mannschaften mussten sich erst an den Platz gewöhnen“, sagte Jarzombek. Nach einer Viertelstunde übernahm Bavenstedt zunehmend die Kontrolle, ließ aber im ersten Durchgang mehrere gute Offensivaktionen ungenutzt. Eine umkämpfte Szene sorgte zwischendurch für Diskussionen. „Mitte der ersten Hälfte hatten wir Glück, dass wir nicht Gelb-Rot bekommen und der Gegner nicht Rot sieht nach einem harten Foul an der Mittellinie. Aufgrund der Platzverhältnisse zeigte der Schiedsrichter auf beiden Seiten ein gutes Fingerspitzengefühl.“

Nach dem Seitenwechsel erhöhte Bavenstedt das Tempo. „Mit Beginn der zweiten Halbzeit haben wir das Spiel an uns gerissen. Die ersten beiden Chancen vereitelte der starke gegnerische Keeper und einmal rettete der Pfosten.“ In der 47. Minute belohnte sich der SV mit dem Führungstreffer: Sandro-Jose Padial traf nach einer Ecke zum 1:0. Bavenstedt blieb am Drücker, spielte flüssig und setzte den Gegner weiter unter Druck. In der 73. Minute legte Padial seinen zweiten Treffer nach und stellte auf 2:0.

Iraklis kam nur noch sporadisch nach vorn. „Iraklis hatte über die gesamten neunzig Minuten drei bis vier gute Ansätze in der Offensive. Einen gefährlichen Torschuss, bei dem unser Keeper wirklich eingreifen musste, gab es jedoch nicht.“ In der Nachspielzeit sorgte Max Wasl mit dem 3:0 für den Schlusspunkt.