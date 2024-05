„Die Einstellung hat einfach nicht gestimmt“ – Otting erlebt Debakel gegen Abstiegskandidaten

Einen hart erarbeiteten Sieg schenkten die Höhenrainer Fußballerinnen ihrem Trainer Winfried Schnitzler zum Geburtstag und verteidigten Rang zwei in der Bezirksoberliga. Bei schönstem Fußball-Wetter kam der FSV relativ gut ins Spiel. Gleich in der ersten Minute kamen die Höhenrainerinnen nah vors Tor und konnten fast den ersten Treffer erzielen. Danach konnten jedoch keine gefährliche Torchancen kreiert werden, denn das Spiel wurde im Mittelfeld ausgetragen.

Schon nach zwei Minuten schien der Plan von Coach Nico Weis gescheitert, denn mit dem ersten Angriff ging der FC Langengeisling in Führung. Der MTV brauchte einige Minuten, um in die Ordnung zu finden und den Gästen kaum noch zwingende Chancen zuzugestehen. Dießen war nur bei Standardsituationen gefährlich. Im zweiten Abschnitt verfestigte sich weiterhin dasselbe Bild: Langengeisling agierte dominant ohne die ganz großen Möglichkeiten, Dießen arbeitete fleißig und lauffreudig gegen den Ball.

Eine leidenschaftlich kämpfende MTV-Elf holte sich am vergangenen Samstag einen Punkt in allerletzter Sekunde. Gleich sechs Stammkräfte mussten die Dießenerinnen ersetzen, unter anderem die zuletzt bärenstarke Raffi Stemmer, 13-Tore-Frau Zoé Klein oder auch die beiden zentralen Mittelfeld-Motoren Julia Stapff und Kathi Hack. Dießen suchte sein Heil folglich über eine kompakte Defensive und überließ den ballsicheren Gästen aus Langengeisling über weite Strecken den Ball.

Als es in die Schlussphase ging, glaubte der MTV an den Lucky Punch. Zunächst zog Andrea Bichler aus spitzem Winkel ab, Langengeislings Torhüterin parierte. Nach einem gefährlichen Eckball in der 90. Minute schien das Spiel gelaufen, doch der MTV hatte noch einen letzten Angriff. Bichler gewann nach einem langen Ball von Magdalena Bonomo das Sprintduell bis zur Grundlinie, legte mustergültig auf Kristina Spitzer zurück, die aus kurzer Distanz zum viel umjubelten Ausgleich traf.

DJK Otting – TSV Gilching-A. 4:0

Es war eine blamable Vorstellung des TSV Gilching-Argelsried beim Aufsteiger: „Du darfst da nicht verlieren, und schon gar nicht so“, schimpfte Coach Benjamin Renkl nach der Klatsche am Samstag beim abstiegsbedrohten Team aus Waging am See. Dass sein Team ohne einige Stammspielerinnen angereist war, ließ Renkl nicht als Ausrede gelten. „Die Einstellung hat einfach nicht gestimmt“, monierte er. Nach drei vergebenen Großchancen des TSV in den ersten zehn Minuten gerieten die Gilchinger Fußballerinnen wie so oft in der Rückrunde in Rückstand.