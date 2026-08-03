 2026-08-03T09:43:42.777Z

Allgemeines

Die Einsatzstatistiken der elf westfälischen Regionalligisten

Noch nie waren elf westfälische Vereine in der Regionalliga West vertreten.

von red · Heute, 20:00 Uhr · 0 Leser
Siegen ging zum Auftakt überraschend leer aus in Rhynern.
Siegen ging zum Auftakt überraschend leer aus in Rhynern. – Foto: Imago/Revierfoto

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Neben den vier Zweitvertretungen der Erst- und Zweitligisten mischen Gütersloh, Lotte, Siegen, Rödinghausen, Wiedenbrück, Wattenscheid und Rhynern in der NRW-Elite mit.

Hier erfahrt ihr auf einen Blick alle Einsatzstatistiken: