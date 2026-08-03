Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Allgemeines
Du wirst automatisch weitergeleitet...
Die Einsatzstatistiken der elf westfälischen Regionalligisten
Noch nie waren elf westfälische Vereine in der Regionalliga West vertreten.
von red · Heute, 20:00 Uhr · 0 Leser
Siegen ging zum Auftakt überraschend leer aus in Rhynern. – Foto: Imago/Revierfoto