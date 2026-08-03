Die Einsatzstatistiken der elf westfälischen Regionalligisten

Siegen ging zum Auftakt überraschend leer aus in Rhynern. – Foto: Imago/Revierfoto

Neben den vier Zweitvertretungen der Erst- und Zweitligisten mischen Gütersloh, Lotte, Siegen, Rödinghausen, Wiedenbrück, Wattenscheid und Rhynern in der NRW-Elite mit.

Hier erfahrt ihr auf einen Blick alle Einsatzstatistiken: