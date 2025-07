„Die einfachen Fehler abstellen" – SBR verliert gegen Zorneding

Am ersten Spieltag der Bezirksliga Oberbayern Ost musste sich der SB DJK Rosenheim dem TSV Zorneding mit 0:3 geschlagen geben.

So hat sich der Sportbund Rosenheim die Rückkehr in die Bezirksliga nicht vorgestellt. Die Mannen von Patrick Zimpfer verloren mit 0:3 gegen den TSV Zorneding, wobei das Ergebnis nicht unbedingt dem Spielverlauf entspricht. Lange Zeit war der SBR mit den Gästen auf Augenhöhe. Dem Aufsteiger fehlte vor dem Tor die Kaltschnäuzigkeit und in der Defensive nutzte Zorneding drei Fehler eiskalt aus.