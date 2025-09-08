Die einen spielen, die anderen gewinnen!

Beim Aufsteiger TSV Böbingen dominierte man von Beginn an das Spiel, ohne aber die ganz großen Chancen herauszuspielen. Ein Schuss von Gold verfehlte knapp das Tor, genauso wie Ilgs Versuch am langen Pfosten vorbeischrammte. Nach rund einer Viertelstunde gab es dann die erste knifflige Szene, als Ebert einen Böbinger Abwehrspieler unter Druck setzte und dieser sich in zwei aufeinanderfolgenden Zweikämpfen zur Grätsche genötigt sah. Bei der zweiten traf er Ilg aber ganz klar am Fuß, sodass es Elfmeter hätte geben müssen. Vom TSV Böbingen kam in dieser Phase nicht sehr viel, sie verlegten sich aufs Kontern und hier wurde es ein oder zweimal gefährlich, wirklich brenzlig wurde es für Torhüter Bauder aber kaum. Nach dem Seitenwechsel erhöhte man den Druck und nur rund fünf Minuten in Halbzeit zwei waren gespielt, als es zur zweiten, vlt. spielentscheidenden Szene kam. Feuchter war über die linke Seite durch, spielte perfekt nach innen zu Jakobschy, dessen Schuss noch auf der Linie geblockt wurde. Im Nachsetzen war es dann Jonas Ilg, dessen Ball von einem Spieler geblockt wurde, der mindestens selbst deutlich hinter der Torlinie stand. Der Schiedsrichter konnte sich wieder nicht zu einem Elfmeterpfiff durchringen. Die Kräfte der Heimelf ließen nun zusehends nach und das Spiel lief fast immer über die rechte Seite in Richtung Böbinger Tor. Das Problem war nur vorne die fehlende Präzision im Zuspiel und beim letzten Ball vor dem Tor. Kurz vor Schluss kam der TSV dann noch zu einem Freistoß an der Außenlinie. Dieser wurde an den langen Pfosten reingeflankt und Leonbacher stand richtig und köpfte den Ball zum 1:0 ein. In den letzten knapp 10 Minuten warf man nochmals alles nach vorne, doch es sollte erneut eine Auswärtspleite geben. Wieder muss man sich fragen lassen, warum man trotz 90-minütiger klarer Überlegenheit nicht einmal einen Punkt auswärts mitnehmen konnte.