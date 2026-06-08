Die einen sind raus, die anderen haben ihr Finale

Spielerisch war die SG Grenzland den Gästen aus Dörbach unterlegen. Mit viel Kampfgeist machten sie das wie hier Andreas Michels (vorne) aber wett und kamen so noch zu einem Remis. – Foto: Andreas Arens

Der 5:4-Sieg im obligatorischen Elfmeterschießen, das laut den Regularien des Fußballverbandes Rheinland in Relegationsspielen vorgesehen ist, war nur ein ganz schwacher Trost für die Spieler des SV Eintracht 66 Dörbach: In den gut 90 Minuten davor war der Vizemeister der Mosel-Kreisliga A9 trotz einer weitestgehenden spielerischen Überlegenheit nicht über ein 1:1 beim Eifeler A8-Zweiten der abgelaufenen Saison, der SG Grenzland-Winterspelt, hinausgekommen.

Damit ist die Konstellation vor dem abschließenden Spiel der Dreiergruppe am Mittwoch ab 20 Uhr zwischen dem SV Trier-Irsch (1:0-Sieger im ersten Match am Mittwoch zuvor in Dörbach) und der Spielgemeinschaft aus der Westeifel klar: Irsch reicht bereits ein Punkt, um aus der Gruppe als Erster hervorzugehen. Bei einer Niederlage können die Kicker aus dem Trierer Höhenstadtteil noch darauf hoffen, sich im Quervergleich mit den beiden Zweiten der Relegationsgruppen Mitte und Ost durchzusetzen. Grenzland braucht im „Finale“ zwingend einen Sieg, um aufzusteigen. Definitiv sind dagegen die Dörbacher aus dem Rennen raus.

Das sorgte am frühen Samstagabend nach dem Abpfiff des souverän leitenden Unparteiischen Jan Ulmer für hängende Köpfe bei den Salmtalern – auch bei Steven Klaas, der das Team gemeinsam mit seinem spielenden Kollegen Jannik Scheit coacht: „Die Enttäuschung ist im ersten Schritt groß, obwohl bei uns zu Beginn der Saison keiner mit der Teilnahme an der Relegation gerechnet hatte. Wenn man die 90 Minuten betrachtet, war deutlich zu erkennen, dass wir das zweite, ja sogar das dritte Tor machen müssen. Wir haben es geschafft, sehr viele Chancen herauszuspielen, haben viel wegverteidigt, umso bitterer ist es, noch so spät das 1:1 bekommen zu haben.“

Vieles hatte seine Mannschaft vor 500 Zuschauern in Üttfeld richtig gemacht. Von Beginn an ergriff sie die Initiative. Der Ball lief bei den Gästen gut durch die eigenen Reihen. Gerade Christopher Zwang spielte aus der Zentrale heraus kluge Pässe. Erste Abschlüsse von Felix Schottler und dem genauso wie Alex Kirsch angeschlagen in die Partie gegangenen Daniel Mehrfeld waren noch zu schwach. Gerade, als sich die Vereinigten aus Winterspelt, Habscheid, Großkampenberg, Lützkampen und Üttfeld erstmals etwas freigeschwommen und über ihre schnellen Offensivkräfte Andreas Michels und Spielertrainer Manuel Mombach für Entlastung gesorgt hatten, fiel das 0:1: Nach einem Diagonalball von Aron Gilz kam Mehrfeld in halblinker Position an den Ball und lupfte ihn am aus seinem Kasten stürmenden Marlon Hontheim vorbei ins Netz (26.).

Thomas Hunz, Kapitän der SG Grenzland

Anschließend waren die Gäste gegen die erst vor gut einem Jahr aus der B-Klasse aufgestiegene Spielgemeinschaft drauf und dran, nachzulegen. Mit ihrem frühen Pressing kamen die Westeifeler nicht zurecht. Einen weiteren Fehlpass hätte Manuel Bemsch so ums Haar zum 0:2 genutzt, schoss aber vorbei (32.). Mehrfeld kam einige Minuten später aus wenigen Metern volley zum Abschluss. Dieser war aber nicht platziert genug, sodass Hontheim klärte (39.).

Manuel Mombach, Spielertrainer der SG Grenzland

Mit ihrer ersten ernstzunehmenden Möglichkeit hätten die Hausherren fast den Ausgleich erzielt. Gerrit Verkoyen scheiterte nach einem Freistoß an Jan-Josef Mertes (41.). Auch gegen Michels rettete der SV-Keeper stark (43.).

Dass der Auftritt der SG Grenzland im ersten Durchgang insgesamt zu dürftig war, wusste auch Stadionsprecher Wolfgang André – und begrüßte seine Mannschaft beim Wiederanpfiff mit der Bitte um eine Leistungssteigerung.

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Nach dem Seitenwechsel entwickelte sich eine offenere Partie. In einem Duell mit wenig Mittelfeldgeplänkel und vielen Offensivaktionen – die freilich nicht immer bis zum Ende gespielt wurden – verzog der agile Michels zunächst knapp am langen Pfosten vorbei (57.). Auf der Gegenseite drosch Schottler den Ball aus vollem Lauf drüber (58.). Dörbach wollte die Vorentscheidung, Grenzland kämpfte um den Ausgleich. Mehrfeld, der unentwegt rackerte, fand seinen Meister in Hontheim (70.). Einen Fauxpas von Kevin Macat hätte dann Michels beinahe ausgenutzt, schoss aber um Zentimeter am Dörbacher Tor vorbei (71.).

Spielerisch hatten die Gäste auch im zweiten Durchgang klare Vorteile. Wie der frühere Juniorennationalspieler Marcel Kärcher und Zwang den Ball nach vorne trugen, sorgte bei einigen Zuschauern sogar für begeisterte Reaktionen. Der Angriff endete allerdings damit, dass Bemsch beim Abschluss die nötige Kraft fehlte.

Doch eine der wenigen Dörbacher Unkonzentriertheiten in der Defensive leitete das 1:1 ein. Auf Querpass von Marcel Schog musste Uli Hermes aus kurzer Distanz nur noch einschieben (82.). Mehrfeld versuchte es kurz vor Ende der regulären Spielzeit noch einmal mit einem Drehschuss, hatte aber kein Glück (89.).

„Dörbach hatte definitiv die reifere Anlage. Nach einem recht offenen Spiel mit mehr Anteilen auf Dörbacher Seite müssen wir mit dem 1:1 leben“, meinte Grenzland-Spielertrainer Mombach in seiner Analyse. Erstmals wurde er an der Außenlinie von Thorsten Schmitz unterstützt. Der frühere Akteur der damaligen SG Großkampen steigt zur neuen Saison fest als Co-Trainer ein. Einst war Schmitz Trainer von Mombach bei der SG Prümer Land – und freut sich nun auf eine erneute Zusammenarbeit mit seinem früheren Schützling.

Im Vorfeld der Partie am Mittwoch in Trier-Irsch weiß SG-Kapitän Thomas Hunz: „Da wird eine deutliche Steigerung unsererseits vonnöten sein. Dörbach hat uns hier am Leben gehalten. Trotzdem hatten auch wir unsere Chancen, aber oft die falsche Entscheidung getroffen.“

Für die Dörbacher („Es lag an uns. Wir haben in diesem Spiel einfach zu viel liegen lassen“, so Vorsitzender Simon Berg) ist jetzt erst mal Abschalten angesagt. Den eigentlich bereits für 25. Juni geplanten Start in die Sommervorbereitung hat Coach Klaas aufgrund der Relegationsstrapazen nun auf den 2. Juli verschoben. Übernächste Woche geht’s für einige Akteure noch nach Mallorca. „Da sollen die Jungs Spaß haben. Das haben sie sich auch verdient.“ Mit frischen Kräften wollen sie in Salmtal kommende Saison noch einmal einen Anlauf in Richtung Bezirksliga unternehmen.

SG Grenzland-Winterspelt – SV Eintracht 66 Dörbach ⇥1:1 (0:1)

Grenzland: Marlon Hontheim - Markus Ahles, Thomas Hunz, Florian Denter (62. Volker Lempges), David Mombach (65. Marcel Schog), Uli Hermes, Julian Schmitz, Manuel Mombach, Ralph Hermes (72. Luca Hermes), Gerrit Verkoyen, Andreas Michels.

Dörbach: Jan-Josef Mertes - Aron Gilz, Nico Hansen, Manuel Bemsch, Kevin Macat (79. Andre Portela-Zimmer), Felix Schottler, Marcel Kärcher (84. Justin Molitor), Christopher Zwang, Daniel Mehrfeld, Alex Kirsch (65. Jeremy Nazarov).

Schiedsrichter: Jan Ulmer (Schuld) - Zuschauer: 500

Tore: 0:1 Daniel Mehrfeld (26.), 1:1 Uli Hermes (82.)