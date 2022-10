Die eine Serie reißt die andere bleibt bestehen SV Bad Bentheim weiter ungeschlagen in der Bezirksliga

Der SV Bad Bentheim bleibt weiter ungeschlagen in der Bezirksliga.

🇮🇩 Eine Serie reißt, die Andere bleibt bestehen! #svberste muss sich mit 2:2 Remis gegen SG Freren 1921 e.V. zufrieden geben.

Die „Ungeschlagen-Serie“ wurde heute Nachmittag an der Großen Maate auf 17 Spiele ausgebaut, die „Sieges-Serie“ riss leider nach 7 Pflichtspielsiegen am Stück.

Unser Team glich die Führung der Gäste von Jan-Hendrik Wecks (13.) kurz danach per berechtigtem Foulelfmeter durch Chris Schippers aus (18.).

Jonas Kotte war gefoult worden und der gute Schiedsrichter Timo Berghoff hatte keine andere Wahl.

In der Folge hatte unsere Mannschaft zwar etwas mehr vom Spiel, aber auch der Gast blieb mit ihren Mitteln stets gefährlich. Mit einem daher gerechten Remis ging es in die Pause.

Nach dem Seitenwechsel änderte sich das Bild fortan. Von nun an spielten weitestgehend nur noch unsere Burgstädter. Dennoch ging die SG Freren erneut in Führung (50.). Unser Spielertrainer Sebastian Schmagt konnte allerdings schnell den überragenden langen Ball von Nico Neumann verwerten und den Ausgleich per schönem Lupfer besorgen (55.).

Die deutliche Überlegenheit in der Folge konnten die Jungs des heutigen Kapitäns Nico Neumann leider nicht ausnutzen. Die größte Chance auf den Sieg vergab kurz vor dem Ende Mirco Husmann, als er Pech mit seinem Innenpfostenschuss (❗️) hatte und auch im Nachsetzen knapp verpasste 🤯

Es sollte nicht sein. Dennoch können unsere Jungs mit der Leistung absolut zufrieden sein und grüßen auch weiterhin von der Tabellenspitze 🙌

Am Mittwoch geht’s dann schon weiter. Zu Gast im Nachholspiel ist SV Alemannia Salzbergen 1919 e.V. - Fussballabteilung. ⚽️ Anstoß ist um 19:30 Uhr.

