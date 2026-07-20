„Die Eindämmung des Zeitspiels ist ein echter Fortschritt“

– Foto: Martin Schmid

Im FuPa-Teamcheck blickt Martin Schmid, Abteilungsleiter des KV Plieningen in der Kreisliga A2 Stuttgart/Böblingen, auf eine Saison mit zwei völlig unterschiedlichen Gesichtern zurück. Nach einer enttäuschenden Rückrunde wurden Konsequenzen gezogen. Mit einem veränderten Kader und neuem Schwung soll nun eine stabilere Spielzeit folgen.

Die Saison 2025/2026 hinterließ beim KV Plieningen gemischte Gefühle. Während die Hinserie noch eine ordentliche Grundlage bot, lief in der Rückrunde nur noch wenig zusammen.

Die Analyse fiel dabei klar aus. Nach einer schwierigen zweiten Saisonhälfte sollen Veränderungen im Kader und neue Impulse dafür sorgen, dass sich ein solcher Verlauf nicht wiederholt.

„Wir können mit 36 Punkten und Platz 11 nicht zufrieden sein. Gerade die Rückrunde mit nur noch 11 Punkten ging vollkommen in die Hose. Wir hatten einfach zu viele Störfeuer, Ausfälle und Urlauber. Daher hat sich der harte Kern des Teams mit Unterstützung der zweiten Mannschaft irgendwie durchs Ziel gerettet. Das haben wir analysiert und Schlussfolgerungen gezogen. Mit neuem Elan und einem entsprechend angepassten Kader gehen wir in die neue Saison“, sagt Martin Schmid gegenüber FuPa.

Vorbereitung mit Trainingslager und Testspielen

Die Vorbereitung auf die neue Saison soll die Grundlage für einen erfolgreichen Neustart bilden. Neben intensiven Trainingseinheiten stehen auch einige Härtetests auf dem Programm.

„Neben dem Trainingslager stehen interessante Testspiele an. Das Trainerteam wird sich sicher noch einiges einfallen lassen, um die Jungs gut auf den Saisonstart vorzubereiten.“

Der Fokus liegt darauf, die Mannschaft bestmöglich auf die Herausforderungen der neuen Saison einzustimmen.

Kein Einzelner steht im Mittelpunkt

Auf die Frage nach einem Spieler, der besonders hervorsticht, verzichtet Martin Schmid bewusst auf individuelle Auszeichnungen.

„Nein.“

Damit macht der Abteilungsleiter deutlich, dass für ihn die Entwicklung der gesamten Mannschaft im Vordergrund steht.

Junges Team soll sich entwickeln

Für die neue Saison formuliert der Verein ein realistisches Ziel. Zunächst gilt es, die Enttäuschung der vergangenen Monate hinter sich zu lassen.

„Erstmal müssen wir die Rückrunde möglichst schnell aus den Köpfen und Beinen bekommen und schauen dann, wie wir in die Saison starten. Trotz der wirklich starken und ausgeglichenen Staffel würde ich aktuell einen einstelligen Tabellenplatz als Ziel ausgeben wollen, gerade vor dem Hintergrund der vielen Änderungen auf der Trainerbank und im Kader der letzten Monate. Das junge Team wird etwas Zeit brauchen.“

Der KV Plieningen setzt dabei auf Geduld. Die zahlreichen Veränderungen benötigen Zeit, um ihre Wirkung auf dem Platz zu entfalten.

Viele Anwärter auf die Spitze

Eine klare Favoritenrolle möchte Martin Schmid in der kommenden Saison nicht vergeben. Vielmehr erwartet er ein enges Rennen.

„Da sind einige Teams, denen ich die Meisterschaft zutraue: GFV Ermis, SpVgg Feuerbach, SV Sillenbuch gehören sicher dazu. Mal sehen, wie sich Croatia Stuttgart und Kosova Bernhausen schlagen.“

Aus seiner Sicht spricht vieles für eine ausgeglichene Liga, in der mehrere Mannschaften um die Spitzenplätze kämpfen werden.

Neuer Trainer und zahlreiche Neuzugänge

Auch personell hat sich beim KV Plieningen einiges getan. Auf der Trainerbank übernimmt künftig Nicola Maiello, der aus der zweiten Mannschaft aufrückt.

„Nicola Maiello (KV Plieningen II) rückt in die Erste als Trainer auf.“

Zudem erhält die Mannschaft Verstärkung aus mehreren Richtungen. Aus der eigenen Jugend stoßen Talente hinzu. Von extern wechseln Kristi Dushi (Hellas Reutlingen), Sani Hajdinagic, Riard Qupevaj, Resulhan Efe und Zekir Selman (alle 1. FC Lauchhau-Lauchäcker) sowie Gerrit Sonnenberg und Fareed Ahsan (beide Calcio Leinfelden-Echterdingen II) zum Verein. Darüber hinaus rechnet Martin Schmid mit weiteren Neuzugängen sowie Spielern aus der zweiten Mannschaft, die den Sprung in den Bezirksligakader schaffen sollen.

Dem stehen mehrere Abgänge gegenüber. Noah Felthaus (SpVgg Cannstatt), Nico Gillich (TV Nellingen), Jesse Wengerek (TSV Wiernsheim), Marlon Saciragic (GSV Erdmannhausen), Kerem Yener (SG Untertürkheim) sowie weitere Spieler verlassen den Verein.

Zeitspiel konsequent bekämpfen

Positiv bewertet Martin Schmid die neuen Regeländerungen rund um das Zeitspiel.

„Die Eindämmung des Zeitspiels ist für mich ein echter Fortschritt. Den setzen wir hoffentlich auch entsprechend um.“

Aus seiner Sicht kann diese Anpassung auch dem Amateurfußball zugutekommen und für einen besseren Spielfluss sorgen.