Die eigene Erste als Bremse: Das Dilemma des FC Moosinning 2 Ein Spitzenreiter ohne Aufstiegschance

Bei der zweiten Mannschaft des FC Moosinning läuft es in dieser Saison. Aktuell führt sie die Kreisliga 2 mit 27 Punkten aus elf Spielen an. Dadurch befindet sich der Verein in der einzigartigen Lage, dass die Zweite aller Voraussicht nach um den Aufstieg in die Liga mitspielt, in der bereits die erste Mannschaft aktiv ist. In der Bezirksliga Oberbayern Ost liegt der FCM zurzeit auf Platz sieben im gesicherten Mittelfeld.