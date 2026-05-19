„Die Effizienz fehlte uns etwas“: RFC bezwingt Pirna 3:1

– Foto: Florian Graß

Nach der herben 1:5-Auswärtsniederlage in Neugersdorf stand der Reichenbacher FC am 26. Spieltag der Sachsenliga unter Zugzwang. Die unter der Woche geforderte charakterliche Reaktion der Mannschaft folgte prompt, wenngleich der 3:1-Heimsieg gegen das abgeschlagene Schlusslicht VfL Pirna-Copitz 07 vor 145 Zuschauern am Wasserturm Phasen des Zitterns bereithielt. Am Ende stand jedoch der angestrebte dreifache Punktgewinn, der den RFC im oberen Mittelfeld der Tabelle stabilisiert.

Von Beginn an entwickelte sich die erwartete Statik: Die Gastgeber übernahmen die Initiative, während sich die Gäste tief und kompakt staffelten. „Wir hatten mehr Spielanteile über die gesamte Spielzeit, die höhere Anzahl an Torchancen. Pirna versuchte kompakt aufzutreten und immer wieder auf Konter lauernd“, bilanzierte RFC-Trainer Carlo Kästner nach dem Abpfiff. Allerdings haderte der Coach mit der Chancenverwertung seiner Elf in der Anfangsphase. Das Spiel hätte frühzeitig in ruhigere Bahnen gelenkt werden können. „Wobei man sagen muss, man hätte schon nach 20 Minuten 2:0 oder 3:0 führen können oder müssen sogar. Die Effizienz fehlte uns etwas, die uns in den letzten Heimspielen ausgezeichnet hat“, so Kästner.

Zudem boten die Hausherren dem Gegner durch Unkonzentriertheiten vereinzelte Umschaltmomente. Kästner merkte kritisch an, dass man sich über einen Gegentreffer im ersten Durchgang nicht hätte beschweren dürfen, wenn Pirna seine „2–3 Stück“ Kontermöglichkeiten konsequenter ausgespielt hätte. Kurz vor dem Pausenpfiff erlöste Niclas Schmelzer die Vogtländer mit der zu diesem Zeitpunkt hochverdienten 1:0-Führung (42.). Der Start in die zweite Hälfte verlief zunächst nach Maß. Ben-Daniel Schewski erhöhte in der 52. Minute zügig auf 2:0. Anstatt die Partie mit dem dritten Treffer vorzeitig zu entscheiden, schlich sich jedoch eine spürbare Nachlässigkeit in das Reichenbacher Spiel. „Aus der Halbzeit kommend stellten wir sofort auf 2:0, vergaßen dann aber auf 3:0 zu stellen. Dann kam der Schlendrian etwas dazu im Spielaufbau, im Defensivverbund, schon wie in der ein oder anderen Situation in der ersten Halbzeit“, analysierte Kästner den darauffolgenden Bruch im Spiel.