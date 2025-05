Die EBZ Gruppe verlängert seinen Vertrag um eine weitere Saison

Wie Thomas Bausch im Gespräch mit dem Vorstandsvorsitzenden des FV Ravensburg, Roland Reischmann erläutert, ist es eine bisher langjährige Partnerschaft die unter „Nachbarn“ in die nächste Runde geht. Die EBZ Gruppe unterstützt den FV Ravensburg schon über viele Jahre.



Das Leistungspaket Premiumsponsor umfasst eine enge Kooperation in vielen Bereichen. Erstmals bietet die EBZ Gruppe dem FV Ravensburg die Nutzung ihrer neuen LED-Wand in der Brühlstrasse an. Hier wurden bereits die letzten beiden Heimspiele des FV Ravensburg promotet. Wie Roland Reischmann betont, ist dies eine einmalige Gelegenheit die Heimspiele jeweils zwei Tage lang auf den beiden Riesenleinwänden anzukündigen.



Die EBZ Gruppe gehört zu den Top-Zulieferern der Automobilbranche. Die Muttergesellschaft mit ihren 18 operativen Tochtergesellschaften ist international tätig.