Die Düsseldorfer Torjäger: Leander Kniffler trifft wie er will Das sind die besten Stürmer in Düsseldorf - Der Angreifer von Tusa 06 II hat in der Kreisliga B schon 37 Tore erzielt.



Kreisliga C Kennern der Szene wird Nassim Daniel Maizi noch ein Begriff sein. Als Jugendlicher galt der unter anderem im Nachwuchsbereich von Borussia Mönchengladbach ausgebildete Düsseldorfer lange Zeit als Toptalent. Im Seniorenbereich gelang Maizi der Durchbruch aber nicht. Für den Bonner SC und den Wuppertaler SV langte es immerhin für höherklassigen Amateurfußball. Heute kickt der inzwischen 35-Jährige noch für die zweite Mannschaft des FC Tannenhof – und das mit Erfolg. Seine 24 Saisontore werden in dieser Liga nur von Noah-Justin Noten (Eller 04 II; 28 Tore) überboten.



Kreisliga B Tusa 06 verfügt nicht nur in der Ersten über hoffnungsvolle Talente. Auch der Unterbau stimmt. In der Zweiten trifft Leander Kniffler wie er will. Der 23-Jährige hat 37 Tore auf dem Konto und erzielt somit im Schnitt mehr als zwei Tore pro Spiel. Die Torjägerkanone streitig machen kann ihm wohl allenfalls noch Routinier Ömer Simsek vom SV Hilden-Ost. Der Techniker, früher auch unter anderem für die SG Unterrath und den TuS Gerresheim in der Bezirksliga am Ball, hat schon 35 Mal eingenetzt.



Kreisliga A Nicht einer der üblichen Verdächtigen wie Timo Braun (Sportfreunde Gerresheim) oder Paschalis Ivantzikis (CfR Links) sondern Ben Krümpelmann steht an der Spitze der Torjägerliste in der Kreisliga A. Der Sohn des Ex-Profis Dirk Krümpelmann steht bei 24 Saisontoren und hat damit exakt die Hälfte aller Saisontore des SC West II erzielt. Krümpelmann ist die herausragende Figur des Überraschungsteams der Liga.



Bezirksliga An die Quote eines Ben Krümpelmann reicht in der Bezirksliga niemand heran. Gefährlichster Schütze aus dem Kreis ist aktuell Urdenbachs Routinier Dennis Hanuschkiewitz mit 11 Toren.



Landesliga Kosei Fujita war mit seinen sieben Treffern maßgeblich an der Aufholjagd des SC West nach verpatztem Saisonstart beteiligt. Mehr Tore als der Japaner hat kein Spieler der hiesigen Landesligisten erzielt.



Oberliga Mit Oben Robert Molango tätigte der Aufsteiger MSV Düsseldorf einen Glücksgriff. An seine acht Treffer reicht auch TuRu-Torjäger Sahin Ayas (5) nicht heran.