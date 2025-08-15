Die Düsseldorfer Landesligisten im Check

Mit knappem Budget, neuen Gesichtern und unterschiedlichen Strategien gehen die SG Unterrath, der FC Kosova und die TuRU 80 in die Landesliga-Saison. Während Unterrath vor allem in der Offensive zulegte, setzt Kosova auf eine erfahrene Achse und sucht noch Verstärkung. Die TuRU baut auf Bewährtes – muss aber personell stabil bleiben. Die Saison startet mit dem Derby zwischen dem FC Kosova und TuRU 80.

Mit unverändertem Budget eine quantitativ und qualitativ bessere Mannschaft formen – dieser kniffligen Aufgabe stellte sich Deniz Aktag in der Sommerpause. Auch wenn es für eine seriöse Beurteilung zu früh ist, verdienen die Aktivitäten der SG Unterrath Anerkennung. Mit Max Komann, Elias Dian oder den Rückkehrern Ayyoub Ichoutene und Ibrahim Jaha kamen einige vielversprechende Kicker mit Entwicklungspotenzial. Zudem zog Aktag mit Shunya Hashoimoto oder Toni Munoz auch reichlich Erfahrung an Land. Nicht zu beneiden war derweil Alfonso Del Cueto, der erst zu einem Zeitpunkt beim FC Kosova anheuerte, als sich einige Klubs mit ihrer Kaderplanung auf der Zielgeraden befanden. Seiner sportlichen Leitung stellte der 62-Jährige aber ein gutes Zeugnis aus. „Wir haben eine schlagkräftige Mannschaft zusammengestellt“, so der Spanier. Für viele der 13 Neuzugänge ist die Landesliga allerdings Neuland, weil sie entweder gerade erst aus der A-Jugend in den Seniorenbereich gewechselt sind oder zuletzt in anderen Regionen beziehungsweise Ländern spielten. Während der FC Kosova somit zunächst noch einer „Wundertüte“ gleicht, setzt die TuRU vornehmlich auf Bewährtes. Mit Max Stellmach, Liridon Salihu, Joshua Sumbunu und Frederik Brünen kam eine Reihe von Spielern, die ihren Leistungsnachweis auf landes- oder Oberliganiveau schon erbracht haben.

Nur eine Niederlage kassierte die SG Unterrath in den acht Testspielen über 90 Minuten. Das 0:2 gegen Blau-Weiß Mintard war auch die einzige Partie, in der die Aktag-elf ohne eigenen Torerfolg blieb. Ohne eine einzige Niederlage ging der FC Kosova aus den Testspielen hervor. Allerdings kickten die Benrather auch ausnahmslos gegen klassentiefere Bezirksligisten. Ein echter Prüfstein war da zugegeben noch nicht dabei. Das Vorbereitungsprogramm der TuRUs wirkte ambitionierter. In den Kräftemessen mit den klassenhöheren Klubs aus Velbert, Ratingen und Kleve zogen die Oberbilker zwar den Kürzeren, waren dafür aber zum Pflichtspielstart voll auf der Höhe und zogen in Rellinghausen verdientermaßen in die zweite Runde um den Niederrheinpokal ein.

Stärken

Gerade in der Offensive hat Deniz Aktag künftig die Qual der Wahl und damit auch Variationsmöglichkeiten, wenn erst einmal alle Mann an Bord sind. Im Vergleich zur Vorsaison dürfte sich die SGU vor allen Dingen in diesem Bereich besser aufgestellt haben. Auch der FC Kosova wird sein Heil mit Torjäger Fatlum Ahmeti und dem in den Testspielen treffsicheren Neuzugang Roman Callan vornehmlich in der Offensive suchen. Mit Ahmeti, Astrit Hyseni und Taira Tomita ist nach dem Umbruch zumindest eine erfahrene Achse erhalten geblieben. Erfahrung wird auch bei der TuRU wieder größer geschrieben. Mit Marius Delker, Daniel Rey, Lukas Reitz, Mo Darwish, Sahin Ayas und den Zugängen Stellmach und Joshua Sumbunu steht Francisco Carrasco eine ausgebuffte Basis zur Verfügung.

Offene Baustellen

„Mit einem weiteren gestandenen Innenverteidiger und Linksverteidiger würde ich uns einen Platz unter den ersten Fünf zutrauen. Dafür fehlt aber das Budget“, sagt Deniz Aktag. Damit ist vieles gesagt. Die Abgänge der Abwehrspieler Tolga Erginer, Derrick Berko, Oluremi Martins Williams oder Jamil Al Hussein scheinen zumindest qualitativ nicht adäquat kompensiert worden zu sein. Während in Unterrath aber auf der Zugangsseite nicht mehr viel passieren dürfte, ist der FC Kosova bei gerade einmal 22 Akteuren im Aufgebot noch auf der Suche nach Verstärkungen. „Es kann sein, dass wir noch ein bis zwei Spieler dazu holen“, sagt Alfonso Del Cueto. Gesucht werden Soforthilfen. Auf Seiten der TuRU sind die Verantwortlichen eigentlich zufrieden mit dem Kader, sofern er denn komplett ist. Dass bei den Blau-Weißen nicht allzu viel passieren darf, wurde auch am Sonntag im Pokal gegen Essen deutlich, als sogar Francisco Carrasco und Fitnesscoach Osei Opoku für den Notfall auf dem Spielberichtsbogen standen. Nach dem Abgang von Koray Temiz (kehrt zum VfB 03 Hilden II zurück) könnte noch ein Abwehrspieler kommen.