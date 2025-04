Die Düsseldorfer Bezirksligisten im Endspurt

Wann knackt Marco Meyer die 40-Tore-Marke? Der Vollblutstürmer in Reihen von Sparta Bilk spielt eine Fabelrunde. Endlich einmal über einen längeren Zeitraum von Verletzungen verschont geblieben, zeigt der 34-Jährige seine ganze Klasse. Mit 33 Toren aus 28 Spielen ist Meyer in Gruppe 1 einsame Spitze. Alles das, was sich Bilks Sportlicher Leiter Marcel Krüger im vergangenen Sommer von der Verpflichtung des Routiniers versprochen hatte, ist aufgegangen.

An Meyer lag es wahrlich nicht, dass Sparta in dieser Saison nicht mehr in den Aufstiegskampf eingreifen kann. Dafür wird sich der Angreifer am Saisonende aber souverän zum Torschützenkönig krönen. Und es würde inzwischen schon sehr verwundern, wenn Meyer nicht die 40-Tore-Marke knackt. Sieben Treffer aus sechs Spielen sind für ihn kein Hexenwerk.