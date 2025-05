Die Dritte des FC Deisenhofen setzt sich in der Kreisklasse durch

FuPa sucht die Meister Oberbayerns. Bilder und Videos gerne an: E-Mail: info@fussball-vorort.de Betreff: Meister 2025

Großer Jubel in Deisenhofen: Die Dritte steigt in die Kreisliga auf. – Foto: Privat

Die dritte Herrenmannschaft des FC Deisenhofen macht die Meisterschaft klar. Im letzten Spiel feierten die Blauhemden einen 2:1-Heimerfolg gegen den TuS Holzkirchen und sind dadurch vom Platz in der Sonne nicht mehr einzuholen. Die Mannschaft von Dai Tatai hat nach 27 gespielten Partien 67 Punkte auf dem Konto. Der Verfolger aus Otterfing muss dadurch in die Relegation. Kreisliga-Meister TSV Geiselbullach spielt endlich wieder in der Bezirksliga

Da will jeder dabei sein: Die 200 Meistermacher des TSV Geiselbullach. – Foto: TSV Geiselbullach

Geiselbullach kehrt nach 13 Jahren in die Bezirksliga zurück. „Ich bin einfach nur stolz“, freute sich Meistertrainer Stefan Held nach dem entscheidenden 2:1-Sieg in Dießen. Der ehemalige Bayernliga-Spieler ist seit 2021/22 im Amt beim TSV und verpasste vor zwei Jahren erst in der Relegation den Aufstieg mit Geiselbullach. Umso größer dürfte jetzt die Begeisterung sein. Meister Puch stellt Torschützenkönig und kehrt nach 13 Jahren in die A-Klasse zurück

Heben gemeinsam ab: Der SV Puch... – Foto: SV Puch

...und Top-Torjäger Miralem Brkic mit 23 Kisten! – Foto: SV Puch

Da mussten einige die alten Chroniken des SV Puch hervorkramen: Zum ersten Mal seit der Saison 2011/12 kickt der SVP kommende Saison wieder in A-Klasse. Im vergangenen Jahr verhinderte ein einzelner Punkt den Abstieg in die tiefste Liga, doch diese Zeit scheint endgültig überwunden: Mit 69 Toren und 13 Punkten Vorsprung feierten die Pucher vorzeitig den Titel und haben mit Miralem Brkic nebenbei noch den Top-Torjäger der B-Klasse 1 in ihren Reihen (23 Tore). Ungeschlagen zum Titel: Sportfreunde Bichl erledigen die A-Klasse 3

Kreis....... – Foto: Peter Eberl & Simone Bauer

....klasseeeeee! Die großen Meister der Sportfreunde Bichl mit ihrem kleinen Pokal. – Foto: Peter Eberl & Simone Bauer

Was für eine Saison: Bereits Ende April krönten sich die Sportfreunde Bichl vorzeitig zum Meister der A-Klasse 3. Mit 93 Toren bei nur 19 Gegentoren stellt der ungeschlagene Meister nach 24 Spielen sowohl die beste Offensive als auch die beste Defensive der Liga. Besonders am Titel: Vor acht Jahren wurde Bichl nach dem Kreisklassen-Abstieg durchgereicht und spielte in der Saison 2017/18 in der B-Klasse. Nach neun Jahren: SV Fuchstal feiert Rückkehr in die Kreisliga

Trotz der ausgiebigen Bierdusche... – Foto: Thomas Ernstberger

...kuschelten Familie, Fans und Verantwortliche im Anschluss auf dem Siegerbild mit der Meistermannschaft des SV Fuchstal. – Foto: Thomas Ernstberger

„Ein Fußballnachmittag wie er sein soll – Stimmung, Spannung und gute Verpflegung", so kündigte der SV Fuchtal 1975 das Spiel am Sonntag, dem 18. Mai, an, indem der SVF die Chance hatte, sich vorzeitig zum Meister zu krönen. Und was soll man sagen: Die Fuchstaler lieferten ab. Am Ende schoss die beste Kreisklassen-Offensive im Kreis Zugspitze (96 Tore) den FC Penzing mit 9:0 ab. Damit feiern die Roten nach neun Jahren die Kreisliga-Rückkehr.

„Riesige Erleichtung“: SG Farchant/Oberau feiert Meisterschaft in A-Klasse Zugspitze