Die Dreizehn als Glückszahl

Seit Dienstag rollt der Ball auf dem Trainingsplatz. Der Auftakt ist also gemacht, die Fußballer des FC-Astoria befinden sich in der Vorbereitung auf ihre dreizehnte Regionalliga-Saison in Serie. Zusammengekommen sind die Kicker bereits am Samstag bei einer sportspezifischen Testung und am Montag zum obligatorischen Laktattest.
Jahr 13 in der Regionalliga bedeutet Jahr Nummer zwei für Andreas Schön als Cheftrainer, zusammen mit seinem Trainerteam, bestehend aus den beiden Co-Trainern Tim Wagner und Patrick Vogelbacher sowie Torwarttrainer und Vereinsikone Christian Biebl.
Zum Kader gehören die fünf externen Neuzugänge Matej Mijic (FC Nöttingen), Torhüter Michel Witte (FV Illertissen), Samuel Wetter (SV Waldhof Mannheim U19), Kenny Freeßle (VfB Stuttgart II) sowie Tino Kaufmann (beide VfB Stuttgart II). Aus dem eigenen Nachwuchs stehen fortan vier neue Talente im Regionalliga-Kader. Luis Baumert und Marlon Ludwig wurden aus der Verbandsliga-Elf von Trainer Andreas "James" Kocher fix hochgezogen, Torhüter Jack Hillenbrand und Gabriele Giannetta haben sogar direkt den Sprung aus der U19 geschafft.
"Mit der Kaderplanung sind wir damit im Prinzip durch", sagt Frank Fürniß. Der Geschäftsführer Sport weiß aber ganz genau, dass es noch lange hin ist bis zum Transferschluss Ende August und ergänzt, "natürlich kann sich immer noch etwas tun, ausschließen darf man das nie."
Von den Abgängen schmerzt der von Yasin Zor zweifellos am meistens, andererseits sind genau solche Werdegänge das, wofür der FCA steht. Junge Talente bekommen beim Regionalligisten seit vielen Jahren die Möglichkeit sich auf gehobenem Niveau für höhere Aufgaben im Profibereich zu empfehlen. Zor hat dies vergangene Runde eindrucksvoll getan. Der zum Regionalliga-Südwest-Spieler der Saison 2025/26 gewählte Offensivmann steht fortan in Diensten der TSG Hoffenheim II in der 3. Liga und es wäre keine große Überraschung, wenn der 20-Jährige über kurz oder lang seinen ersten Bundesliga-Einsatz absolviert.
Zur Vorbereitung: Das Trainingslager steigt wie meistens in Neunkirchen im Odenwald. Vom 16. bis 19. Juli gastieren die Astorstädter im NaturKulturHotel Stumpf und nutzen die Sportanlage des SV Neunkirchen für ihre Trainingseinheiten. Abgerundet wird das Ganze mit dem Testspiel gegen den SV Darmstadt 98. Das ist gleichzeitig der Höhepunkt der Vorbereitung und steigt am Freitag, den 17. Juli um 18 Uhr im Walldorfer Dietmar-Hopp-Sportpark. "Dafür fahren wir quasi aus dem Trainingslager nach Hause und danach wieder zurück", erläutert Schön. Für ein Duell mit einem Zweitligisten nehmen die Walldorfer diesen Aufwand aber gerne in Kauf.
Mit Ausnahme der ersten Trainingswoche, die voll durchgezogen wird, üben Kapitän Marcel Carl und Co. im Schnitt vier Mal und testen einmal pro Woche. Der Pflichtspielauftakt ist diesen Sommer, anders als in den vergangenen Jahren, die dritte Runde des badischen Pokals, in der die Regionalligisten traditionell in den Wettbewerb einsteigen. Geplant ist dies am ersten August-Wochenende.
Die Regionalliga Südwest startet eine Woche darauf am Wochenende des 8./9. Augusts. Ob mit einem Heim- oder Auswärtsspiel ist noch offen. Die Veröffentlichung des Spielplans erfolgt gegen Mitte Juli. An den sportlichen Zielen ändert sich wenig: Möglichst schnell die benötigten Punkte sammeln und dabei erneut den erfrischenden Offensivfußball der Vorsaison zeigen.