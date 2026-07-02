Die Dreizehn als Glückszahl Regionalliga Südwest +++ Auftakt des FCA Walldorf zur dreizehnten Saison in der vierthöchsten Liga +++ Fünf externe und vier vereinsinterne Neuzugänge mit dabei von red. · Heute, 09:30 Uhr · 0 Leser

Die Walldorfer Fußballer sind am Dienstag in die Vorbereitung gestartet. – Foto: Foto Pfeifer

Seit Dienstag rollt der Ball auf dem Trainingsplatz. Der Auftakt ist also gemacht, die Fußballer des FC-Astoria befinden sich in der Vorbereitung auf ihre dreizehnte Regionalliga-Saison in Serie. Zusammengekommen sind die Kicker bereits am Samstag bei einer sportspezifischen Testung und am Montag zum obligatorischen Laktattest.

Jahr 13 in der Regionalliga bedeutet Jahr Nummer zwei für Andreas Schön als Cheftrainer, zusammen mit seinem Trainerteam, bestehend aus den beiden Co-Trainern Tim Wagner und Patrick Vogelbacher sowie Torwarttrainer und Vereinsikone Christian Biebl. Zum Kader gehören die fünf externen Neuzugänge Matej Mijic (FC Nöttingen), Torhüter Michel Witte (FV Illertissen), Samuel Wetter (SV Waldhof Mannheim U19), Kenny Freeßle (VfB Stuttgart II) sowie Tino Kaufmann (beide VfB Stuttgart II). Aus dem eigenen Nachwuchs stehen fortan vier neue Talente im Regionalliga-Kader. Luis Baumert und Marlon Ludwig wurden aus der Verbandsliga-Elf von Trainer Andreas "James" Kocher fix hochgezogen, Torhüter Jack Hillenbrand und Gabriele Giannetta haben sogar direkt den Sprung aus der U19 geschafft.

"Mit der Kaderplanung sind wir damit im Prinzip durch", sagt Frank Fürniß. Der Geschäftsführer Sport weiß aber ganz genau, dass es noch lange hin ist bis zum Transferschluss Ende August und ergänzt, "natürlich kann sich immer noch etwas tun, ausschließen darf man das nie." Von den Abgängen schmerzt der von Yasin Zor zweifellos am meistens, andererseits sind genau solche Werdegänge das, wofür der FCA steht. Junge Talente bekommen beim Regionalligisten seit vielen Jahren die Möglichkeit sich auf gehobenem Niveau für höhere Aufgaben im Profibereich zu empfehlen. Zor hat dies vergangene Runde eindrucksvoll getan. Der zum Regionalliga-Südwest-Spieler der Saison 2025/26 gewählte Offensivmann steht fortan in Diensten der TSG Hoffenheim II in der 3. Liga und es wäre keine große Überraschung, wenn der 20-Jährige über kurz oder lang seinen ersten Bundesliga-Einsatz absolviert.