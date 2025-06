Die drei ??? und Einheit Zepernick

Bis heute feiert man in Bernau diesen Sieg – der vielleicht gar kein so großer war.

Diese waren auch zu wenige Mann stark und hätten ohne schweres Gerät keine Belagerung aufziehen können. Also zogen die Angreifer von dannen, und vermutlich stellte ihnen auch kein Bernauer nach. Ein historisches Fragezeichen, das wohl nur Bob Andrews mit viel Recherche und Archivarbeit lösen könnte.

Fakt ist aber, dass Menschen alle möglichen Gelegenheiten nutzen, um zu feiern. Also feiert das Städtchen im nördlichen Berliner Speckgürtel jährlich den vermeintlichen Sieg gegen die Hussiten. Da das Ganze auch immer von einem Rummel begleitet wird, machten wir uns am späten Samstagvormittag Richtung Barnim auf.

Der Sohnemann wurde aufgrund von Unwettern letztes Wochenende um seinen Pfingstrummel gebracht – da kam Bernau gerade recht.

Aber nicht nur für ihn sollte sich der Ausflug lohnen: Papa hatte mit Mama frühzeitig vereinbart, sich kurz mal abzusetzen und im Nachbarort die SG Einheit Zepernick zu besuchen.

Fast wäre aus all dem aber nichts geworden, denn ein Stau und eine Unfallstelle – genau in einer Kurve am Übergang von A10 zur A11 – zwangen die Familienkutsche zu einer Vollbremsung.

Mit dem Schrecken davongekommen, parkten wir kurze Zeit später das Auto und machten uns einen bunten Nachmittag auf dem Hussitenfest. Dann war der Junior etwas müde, die Mami wollte einen Kaffee, und Papi musste eh los. Also zogen sich Frau und Kind zu einer gemeinsamen Freundin zurück, die hier wohnhaft ist, und ich machte mich auf den Weg nach Zepernick.

Ich hatte den Motor gerade gestartet, als mir der Teilzeitassi schrieb, dass sich das Spiel um eine halbe Stunde nach hinten verschieben würde. Einer der beiden Linienrichter steckte noch im Stau. Damit eröffnete sich das Verkehrs-Fragezeichen: War es derselbe Stau, in dem wir vorhin standen? Und warum staute es sich auf diesem Stück überhaupt?

Ich fuhr trotzdem schon los und erreichte keine zehn Minuten später bereits die Heimspielstätte der SG Einheit Zepernick.

Am Einlass wartete mein Kollege schon auf mich und spendierte mir direkt den Eintritt sowie ein Plüschzebra für den Sohnemann. Warum ein Zebra? Weil dieses Tier das Maskottchen hier ist: das ZebraNick. Ich nehme es vorweg: Das Kuscheltier und sein Name punkteten direkt beim Muschelpo.

Ich gönnte mir noch einen Schal, und dann folgte die große Führung um den Sportplatz.

Die Heimstätte der Einheit gefiel mir wirklich gut – auch wenn sie so aufgebaut ist wie die meisten Fußballplätze in Brandenburg. Es gibt ein schönes Vereinsheim, eine kleine überdachte Tribüne, eine kleine Anzeigetafel, unter der ebenfalls noch ein paar Sitzreihen vorhanden sind, einen Kunstrasenplatz für die zweite Mannschaft und ein paar Vereinsgraffitis, die das Zebra zeigen.

Sportlich ging es hier um nichts mehr, und so entwickelte sich ein lauer Sommerkick.

Bei den heutigen Temperaturen aber auch kein Vorwurf – es war wirklich heiß, und wir waren froh, im Schatten der umliegenden Bäume zu stehen. Die Führung von Zepernick hatten die Gäste aus Schönow zwischenzeitlich egalisiert, doch die SG wollte das letzte Heimspiel der Saison positiv beenden und erzwang den 2:1-Siegtreffer – sehr zur Freude der knapp 200 Zuschauer.

Es hatten sich sogar ein paar Gästefans eingefunden, von denen aber nur eine junge Frau in Erinnerung bleiben wird: Sie schien die Kombination aus Alkohol und Sonnenstrahlen nicht zu vertragen und krakeelte, was das Zeug hielt.

Dann war das Spiel vorbei, und wir machten uns auf den Weg zum Parkplatz. Dort angekommen quatschten wir noch eine Runde und wurden von zwei jungen Damen unterbrochen, die zur Einheit gehören.

Sie hatten es auf das Sonnencremespray des Teilzeitassis abgesehen. Während sie sich damit einsprühten, entstand ein kleiner Disput über die Lieblingsvereine, da die beiden Mädels es mit den Eisernen aus dem Wald hielten. Es war mir generell schon aufgefallen, dass Bernau und Umgebung nur so vor rot-weißen Stickern zu strotzen schienen.

Wir verabschiedeten uns – und einige Stunden später, als ich im Bett lag und gerade so auf der Schwelle zwischen Traum und Realität stand, hörte ich Stimmen aus einem versteckten Wohnwagen auf einem Schrottplatz in Sunny Beach.

Justus, Peter und Bob diskutierten mein drittes Fragezeichen des Tages:

Wann war Bernau zu Union gekippt?

Der dritte Detektiv, verantwortlich für Recherche und Archiv, fand dann in einem Stapel Sticker den entscheidenden Hinweis. Denn dort stand, auf einem Kleber der Weinrotweißen aus Hohenschönhausen:

Wenn Wessis in den Osten zieh’n, geht’s zum Modeclub Union Berlin.

Danke an die Hussiten, für den Vorwand zu feiern – und danke an den Teilzeitassi und seine SG Einheit für den schönen Nachmittag.

Der Kutten König