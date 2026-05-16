„Die drei Spiele jetzt genießen“: VfB ohne Druck nach Wilsche

Besonders für den VfB Fallersleben II brachte der jüngste Spieltag Erleichterung. Durch den 1:0-Erfolg gegen TV Jahn Wolfsburg, den Joris Olivier erst in der 89. Minute entschied, wurde der Klassenerhalt endgültig gesichert. Ein später Treffer mit großer Wirkung, der nun Einfluss auf die Herangehensweise der letzten Saisonspiele haben dürfte.

Trainer Cedric Wienhold macht keinen Hehl daraus, dass sich die Situation dadurch verändert hat. „Für beide Mannschaften geht es um nichts mehr. Ich denke, das wird man auch ein bisschen merken.“ Dennoch formuliert er ein klares Ziel: „Wir werden trotzdem versuchen, drei Punkte mitzunehmen, weil wir die neun Punkte aus den letzten drei Spielen noch vor Augen haben.“

Die neue Ausgangslage eröffnet dem Trainer zugleich Möglichkeiten, die zuvor womöglich weniger Raum hatten. „Wir müssen jetzt auch ein bisschen schauen, dass wir den Jungs Spielzeit geben, die zuletzt etwas weniger gespielt haben.“ Entsprechend kündigt Wienhold Veränderungen an: „Das heißt, wir werden auch ein bisschen rotieren.“

Seine Spieler sollen sich aber natürlich nicht auf den Klassenerhalt ausruhen. „Von den Spielern erwarten wir natürlich Leistungen, dass sie sich in diesen Momenten zeigen wollen.“ Dabei denkt Wienhold bereits über den unmittelbaren Spieltag hinaus: „Gerade auch in Hinsicht auf die neue Saison will man natürlich eine Reaktion sehen.“

Neben sportlichen Aspekten spielt in dieser Saisonphase auch die Belastungssteuerung eine Rolle. „Oberste Priorität ist jetzt auch in den letzten drei Spielen, dass sich keiner mehr schwer verletzt.“ Entsprechend beschreibt Wienhold die derzeitige Situation als ungewohnt entspannt: „Es ist schön für uns, die drei Spiele jetzt genießen zu können, ohne Druck.“

Während die Gäste ihre Saisonplanung bereits in die Überlegungen einbeziehen, reist der VfR Wilsche-Neubokel mit einem Erfolgserlebnis in die Partie. Das jüngste 4:1 gegen TSV Hehlingen war ein deutliches Ergebnis und verschaffte der Mannschaft zusätzlichen Rückenwind. Damit konnte Wilsche den Abstand zu den unteren Tabellenplätzen weiter vergrößern und zugleich zeigen, dass die Mannschaft in den verbleibenden Saisonwochen noch einmal Akzente setzen möchte.

Auch das Hinspiel deutete bereits auf eine ausgeglichene Konstellation hin. Beim 1:1 in Fallersleben brachte Mika Pieper die Gäste zunächst in Führung, ehe Mathis Rechin nur wenige Minuten später ausglich.

Dennoch wird die Partie nicht allein vom Tabellenbild geprägt. Auf der einen Seite steht ein Gastgeber, der mit einem überzeugenden Erfolgserlebnis in das Spiel geht. Auf der anderen ein Aufsteiger, der seinen Klassenerhalt gesichert hat und die verbleibenden Begegnungen nutzen möchte, um weitere Erkenntnisse zu sammeln.

Die Zielsetzung der Gäste formuliert Wienhold dabei klar: „Wir hoffen, dass wir Sonntag die drei Punkte mitnehmen. Das sollte unser Ziel sein und so werden wir dann auch auftreten.“