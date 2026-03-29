„Die drei Punkte hätten wir gebraucht“: Peißenberg und Burggen/Bernbeuren trennen sich 0:0

Fußball Herren Kreisliga Gruppe 1 Zugspitze 2025/26 17. Spieltag, TSV Peißenberg gegen TSV Burggen/Bernbeuren, 20260328,Zweikampf,2026-03-28 in Peißenberg (Sportzentrum Peißenberg, Platz 1), Johannes BIRK (TSV Burggen/Bernbeuren 9), Michael GLADIATOR (TSVP Kapitän 17)Copyright: WolfgangxLindner www.foto-lindner.de – Foto: Wolfgang Johann Lindner/www.fo

Das Derby gegen Burggen/Bernbeuren bringt Peißenberg kaum weiter. Trainer Fritz Stögbauer hadert mit vergebenen Chancen im Abstiegskampf.

Als die Peißenberger Kicker vom Platz gingen, hingen ihre Köpfe schon sehr nach unten. „Es hat sich angefühlt wie eine Niederlage“, charakterisierte Fritz Stögbauer das 0:0 im Derby der Kreisliga 1 gegen den TSV Burggen/Bernbeuren genauer. Der Trainer des Tabellenvorletzten hatte eigentlich voll auf Sieg im Abstiegsduell mit dem Aufsteiger gesetzt. Dass sich sein Team am Ende keine einzige richtig brauchbare Chance erwirtschaftete, sagt viel über den Charakter der Begegnung aus. „Es war fußballerisch kein Leckerbissen“, räumte Stögbauer ein.

Auf dem tiefen und morastigen Boden spielerischen Glanz zu verstreuen, wäre von beiden Teams etwas zu viel verlangt gewesen. Die zwei Abstiegskandidaten tun sich leichter, wenn sie einen Gegner haben, der das Geschehen selbst dominiert, aber noch genügend Fehler macht, die sich ausnutzen lassen. Nun hatte Peißenberg das Pech, als Gastgeber den Ton angeben zu müssen, was ziemlich daneben ging. „Das war für uns ganz gut“, räumte Patrick Landes indes ein. Der Trainer der Spielgemeinschaft hatte jede Möglichkeit penibel protokolliert und kam nur auf einen strammen Schuss von Michael Gladiator Mitte der ersten Halbzeit, den Burggens Keeper Wolfgang Meyer jedoch entschärfte.

Bemerkenswert war aus der Sicht von Stögbauer noch jenes Foul an Hubert Jungmann kurz vor Schluss, das der Schiedsrichter jedoch außerhalb des Strafraums gesehen haben will. „Da hätten wir einen Elfmeter kriegen müssen“, beschwerte er sich. Ziemlich eindeutig war hingegen die rote Karte für Daniel Glatzel, der in der Nachspielzeit einen Konter der Gastgeber nur mit einem Foul, also einer Notbremse, unterbinden konnte. „Für uns war es wichtig, dass wir den Stürmer gestoppt bekamen“, nahm Landes den Platzverweis in Kauf.

Ein spätes Tor der Gastgeber wäre für die Peißenberger glücklich und für Burggen/Bernbeuren unverdient gewesen. Denn die etwas klareren Möglichkeiten verbuchten die Gäste vom Auerberg. In aussichtsreicher Position bekam Adrian Bernhard den Ball genauso auf den falschen Fuß wie Manuel Jäger. In der Schlussphase bot sich Jäger eine zweite Chance, um zu einem Treffer zu kommen. Aber Peißenbergs Keeper Thomas Höringer parierte seinen Kopfball in starker Manier. „Die Mannschaft hat sich voll reingehängt“, gab es für Landes deshalb am Remis nichts auszusetzen. Genauso wie sein Ensemble bleibt auch der TSV Peißenberg im neuen Jahr ohne Niederlage.

Diese Tatsache nahm Stögbauer jedoch eher nüchtern zur Kenntnis. „Die drei Punkte hätten wir gebraucht“, gab er zu. Seine Elf bewegt sich im Abstiegskampf im selben Schneckentempo nach vorne wie Burggen/Bernbeuren. Dort haben sie ihr nächstes Etappenziel erreicht. „Wir stehen jetzt über den Strich“, verkündete Landes gut gelaunt, dass seine Mannschaft die Relegationsplätze verlassen hat. Peißenberg hat sie gerade erst erreicht, doch es fehlt nur ein Punkt, um mit Burggen/Bernbeuren gleichzuziehen.