Die drei besten Teams sind weiter – und Waldram ist dabei Merkur CUP 2026 von Ewald Scheitterer · Heute, 10:45 Uhr · 0 Leser

merkur cup qualiturnier – Foto: Ewald J.Scheitterer

Die E-Junioren der DJK Waldram haben sich beim Merkur CUP-Qualifikationsturnier in Münsing für das Bezirksfinale qualifiziert. Alex Cosar erzielte im Halbfinale gegen Münsing beide Treffer zum 2:0-Sieg.

„Der Turnierausgang passt so: Es sind dieses Mal die drei besten Mannschaften eine Runde weitergekommen.“ Dies war der einhellige Tenor in der Bewertung des Qualifikationsturniers zum Bezirksfinale im Merkur CUP 2026 am Samstag in Münsing. Neben dem souveränen Turniersieger, den E-Junioren des Kirchheimer SC und dem SV Heimstetten auf Rang drei, hat es mit der DJK Waldram auch ein Landkreis-Team in die Runde der letzten 32 Mannschaften geschafft. Die DJK ist am kommenden Sonntag, 12. Juli, im Bezirksfinale B in Otterfing dabei. Dass Kirchheim verlustpunktfrei den Turniersieg holen würde, wurde schon in der ersten Partie des Tages beim 4:1-Sieg gegen den Lenggrieser SC deutlich. „Das war zweifelsfrei die beste unter den acht angetretenen Mannschaften“, bestätigte LSC-Trainer Georg Müller. Dass es sein Team nicht ins alles entscheidende Halbfinale geschafft hat, war schon etwas mit Pech behaftet. Denn dass Lenggries in der Vorrunden-Tabelle auf Rang drei und Gastgeber Münsing auf zwei landete, war einer Merkur CUP-spezifischen Regel geschuldet: Erzielt ein Team in einer Partie mehr als zwei Tore, dann bekommt es einen Zusatzpunkt. Münsing gewann gegen den SC Baldham-Vaterstetten mit 4:0, Lenggries hingegen lediglich 2:0. Das LSC-Pech setzte sich dann im Duell gegen den SVM fort: Die kleinen Brauneckdorf-Kicker führten komplett überlegen bereits 2:0. Dann gelang den Gastgebern der Anschlusstreffer und kurz vor Schluss wurde ihnen auch noch ein Hand-Achtmeter zugesprochen, den der LSC-Schlussmann allerdings entschärfen konnte. Dann gab’s noch einen weiteren Strafstoß wegen Foulspiels. Hier traf dann Münsing gleich zweimal, nachdem der erste Versuch wiederholt werden musste. Beim Stand von 2:2 hatten die Isarwinkler dann noch die Riesenchance auf den Siegtreffer, als ein Stürmer alleine auf den SVM-Keeper zulief. Doch der kleine Lenggrieser vergab. Klar, dass Georg Müller mit dem Schicksal haderte: „Da wäre eigentlich mehr drin gewesen.“

merkur cup quali – Foto: Ewald J.Scheitterer