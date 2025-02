Die doppelte Lea Hochholzer: »Keine einfache Konstellation«

Sie ist gerade einmal 24 Jahre alt – gehört aber, auch wenn Damen das nur ungern hören, bereits zum alten Eisen beim SV Frauenbiburg. Lea Hochholzer ist aber deshalb nicht auf dem Schrottplatz besser aufgehoben, um beim Sprachduktus zu bleiben. Sie ist vielmehr Gold wert – und das sogar in doppeltem Sinne: Denn die junge (!!!) Frau aus Gottfrieding ist beim neuen niederbayerischen und bayerischen Hallenmeister nicht nur eine der ältesten und prägendsten Spielerinnen, sondern als Abteilungsleiter auch eine, wenn nicht sogar die wichtigste Verantwortliche beim ehemaligen Regionalligisten überhaupt.

Wie geht sie mit dieser Doppelrolle um, die im Herrenbereich auf diesem Niveau unvorstellbar ist? Ist das nicht zu viel Druck und Arbeit bei einem Verein, der immerhin 4. Liga spielt? In sportlicher Hinsicht ist Lea Hochholzer unangefochten, wie Thomas Jost versichert. Der Trainer der Frauenbiburgerinnen ist einerseits Chef der rechten Außenbahnspielerin, von der er regelrecht schwärmt: „Lea ist wahnsinnig talentiert. Gleichzeitig ist sie immer mit vollem Einsatz dabei.“

Andererseits ist die Bürokauffrau in ihrer Funktion als Sportliche Leiterin aber auch Vorgesetzte des 40-jährigen Mannes an der Linie. Sie hat ihn im vergangenen Sommer verpflichtet. Sie muss im Fall der Fälle mit ihm verlängern - oder vielleicht sogar seine Entlassung in die Wege leiten. „Das ist keine einfache Konstellation“, gibt Jost zu. „Bisher gibt es aber überhaupt keine Probleme. Wir beide können das gut voneinander trennen.“