Die DJK Waldram verspielt beinahe eine 3:0-Führung gegen Geretsried Trainer Buchner dennoch zufrieden von Rudi Stallein · Heute, 08:54 Uhr · 0 Leser

Der gefühlt schnellste Doppelpack der DJK-Geschichte: Doppeltorschütze Kevin Ryan (2.v.re.) – Foto: Rudi Stallein

Nach dem Seitenwechsel offenbarte die DJK Waldram massive Konzentrationsmängel. Die Fußball-Freunde Geretsried kamen im Test-Spiel auf 2:3 heran.

Ein flottes Spiel boten die DJK Waldram und die Fußball-Freunde Geretsried trotz anhaltenden Nieselregens. Auf dem feuchtglatten Kunstrasen rutschen vor allem in der Anfangsphase einige Bälle gefährlich durch die Abwehrreihen. Davon profitierten besonders die Gäste. In Form von großartigen Tormöglichkeiten, die jedoch ungenutzt blieben. Die größte Chance nach einer Viertelstunde: DJK-Torhüter Florian Schubert musste zunächst per Kopfball an der Strafraumgrenze klären, den Nachschuss wehrte Yannick Kutz ebenfalls mit dem Kopf auf der Linie ab, und Adam Tobbal beförderte den Ball aus kurzer Distanz neben das Tor. Dann lagen die Gastgeber unvermittelt nach einem Doppelschlag binnen einer Minute mit 2:0 vorn: Armin Mustafoski eroberte den Ball im Mittelfeld, brachte auf der linken Außenbahn Jakob Bahnmüller ins Spiel, dessen Pass ins Zentrum Kevin Ryan zum 1:0 (19.) einschob. Die FF verloren das Spielgerät gleich nach dem Anstoß wieder, ein Pass in die Tiefe landete erneut bei Ryan, der Andrei Cebotari im Geretsrieder Tor zum zweiten Mal (20.) bezwang. In der Folgezeit parierte der FFG-Torhüter zweimal stark gegen Ryan und Paul Schlott.

Bei Waldram „waren die Beine etwas schwer“ Die Gäste übten sich derweil im Auslassen bester Möglichkeiten, als nacheinander Michael Räß, der frei vor Schubert am entfernten Eck vorbeizielte, Niklas Keilwerth aus zentraler Position und Selim Alas frei vor dem Tor im Abschluss versagten. Kurz vor der Pause schloss Jakob Bahnmüller mit schöner Einzelaktion aus halblinker Position zum 3:0-Halbzeitstand ab. Nach dem Wechsel offenbarten die Gastgeber wie schon beim 2:3 beim FC Penzberg massive Konzentrationsmängel. Alas (52.) hatte nach Zuspiel in die Tiefe freie Bahn und spitzelte den Ball an DJK-Keeper Schubert vorbei zum 1:3. Eine Minute später kam Keilwerth aus 16 Metern frei zum Schuss und verkürzte auf 2:3. Dabei blieb es bis zum Ende, weil beide Torhüter die sich in der Schlussphase bietenden Gelegenheiten vereitelten.