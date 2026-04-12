Die DJK Waldram verliert trotz Leistungssteigerung gegen ASV Habach

11.04.2026, DJK Waldram - Habach, JOHANNES BAHNMUELLER, Foto: Hans Lippert – Foto: Hans Lippert

Waldram kassierte die zweite Niederlage in Folge. Trainer Buchner hält das Ergebnis für „maximal beschissen“, ist aber zufrieden mit dem Auftritt seiner Mannschaft.

Trotz einer deutlichen Leistungssteigerung kassierte die DJK Waldram mit dem 2:3 gegen den ASV Habach die zweite Niederlage in Folge. „Mit dem Auftreten der Mannschaft bin ich eigentlich zufrieden“, fasste Benedikt Buchner nach Spielschluss zusammen. „Aber das Ergebnis ist natürlich maximal beschissen.“

Anders als zuletzt hielten sich die Gastgeber dieses Mal an die taktischen Vorgaben ihres Trainers, empfingen den Gegner in einem kompakten Defensivverbund. So hatte Habach zwar in den ersten 20 Minuten ein Plus an Ballbesitz und optisch mehr vom Spiel, allerdings fehlte es an Ideen, um den Waldramer Block in Verlegenheit zu bringen.

Bis zur 28. Minute dauerte es, ehe Waldram zur ersten guten Gelegenheit kam: Jakob Münsters Schuss im Strafraum wurde von einem Habacher Verteidiger ins Toraus abgeblockt. Wenig später bot sich Manuel Diemb aus 18 Metern freies Schussfeld, DJK-TorhüterFlorian Schubert brachte noch die Fingerspitzen an den Ball, konnte den Einschlag aber nicht verhindern. „Das Tor hat uns hops genommen“, sagt Buchner. Sein taktisches Konzept war über den Haufen geworfen.

Die ersten Minuten nach dem Seitenwechsel gehörten den Platzherren, die es jedoch nicht schafften, aus den sich bietenden Chancen Kapital zu schlagen. Dann sorgte ein weiterer Treffer der Marke „Tor aus dem Nichts“ für eine Vorentscheidung: Michael Wiedenhofer brauchte nach einer Bogenlampe aus kurzer Distanz nur einzuschieben.

Zwar gelang David Velickovski nur wenige Minuten später der Anschlusstreffer zum 1:2, aber die weiteren Angriffsbemühungen waren nicht mehr von Erfolg gekrönt, weil dazu gelegentlich auch Glück gehört. Das fehlte der DJK, als erst Habachs Severin Annaberger einen Ball auf der Linie klärte, ebenso wie kurz darauf der eingewechselte Franz Annaberger.

Nach einer Eckenserie für die Gastgeber lieferte ein leichter Ballverlust den Gästen die Vorlage, um auf 3:1 zu erhöhen. Weitere Chancen fanden hüben wie drüben nicht den Weg ins Tor; dem kam ein Lattentreffer von Manuel Diemb in der Schlussphase noch am nächsten, ehe Jakob Münster den Ball nach Freistoß von Schlott zum 2:3-Endstand über die Linie drückte. Dann war Schluss.

„Gegenüber dem letzten Spiel hat die Mannschaft heute ein ganz anderes Gesicht gezeigt, das ist positiv festzuhalten“, merkte Waldram-Coach Buchner an. Viel Freude bereitete ihm diese Erkenntnis sichtlich nicht.