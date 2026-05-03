Die DJK Waldram kassiert die sechste Niederlage in Serie

Die DJK Waldram verliert bei der SG Aying/Helfendorf mit 1:2. Trainer Buchner bemängelt fehlende Durchschlagskraft im letzten Drittel.

Das Glück läuft der DJK Waldram derzeit wahrlich nicht nach. Die knappe 1:2-Niederlage bei der SG Aying/Helfendorf bedeutet für die Elf von Benedikt Buchner die sechste Pleite in Folge. „Das war wieder einmal sehr unglücklich“, fasst der DJK-Coach die 90 Minuten zusammen. Er gestand allerdings auch eigenes Unvermögen ein: „Wir waren einfach in vielen Situationen zu unsauber und konnten im letzten Drittel keine Durchschlagskraft entwickeln.“

In einer insgesamt chancenarmen ersten Halbzeit waren die Gastgeber nach einer knappen halben Stunde in Führung gegangen. Aying brachte einen langen Ball hinter die Waldramer Abwehrkette. Der ballführende Spieler passte von der Grundlinie zurück, von der Strafraumgrenze schoss Jean-Luca Dötsch unhaltbar für DJK-Torhüter Florian Schubert zum 1:0 ein. Viel mehr Chancen waren für die Spielgemeinschaft im ersten Durchgang nicht zu verzeichnen. Allerdings gelang auch den Gästen, bei denen lediglich Julian Höllriegl durch seine Tempoläufe auf der linken Außenbahn für gefährliche Situationen sorgte, nichts wirklich Zwingendes.

Nach der Pause waren die Waldramer Pläne einmal mehr binnen kürzester Zeit durchkreuzt. Eine kurz ausgeführte Ecke und der anschließende verunglückte Flankenball bescherten den Hausherren einen Konter, den Torjäger Jakob Lechner mit dem Tor zur 2:0-Führung (47.) für die SG abschloss. Zu allem Überfluss bestrafte der kleinlich agierende Unparteiische anschließend die Unmutsäußerung von Georg Beckmann mit einer Zeitstrafe gegen die DJK. In der 63. Minute war die Partie trotzdem plötzlich wieder offen: Einen Eckball von Jakob Bahnmüller beförderte Jakob Münster aus kurzer Distanz zum 1:2-Anschlusstreffer über die Linie. Zu mehr reichte es nicht mehr. Weil: siehe oben. „Wir waren einfach nicht in der Lage, gefährliche Abschlusssituationen zu kreieren“, ärgert sich DJK-Trainer Buchner. „Sonst wäre mehr drin gewesen. Aber so geht das Ergebnis über 90 Minuten auch in Ordnung.“