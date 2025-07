Seebachs Trainer Wolfang Beller (li.) wird seine Mannen gegen die DJK Vilzing wohl relativ defensiv einstellen – Foto: Michael Birkner

Die DJK Vilzing ist der Jubiläumsgast des TSV Seebach Der Landesligist feiert 60-jährige Bestehen und erwartet am Samstag-Nachmittag die Huthgartenkicker

Der TSV Seebach feiert an diesem Wochenende sein 60-jähriges Gründungsfest. Ein Höhepunkt der Feierlichkeiten ist das Gastspiel der DJK Vilzing, die am Samstag (Anstoß: 15 Uhr) zu Gast an der Waldsportanlage ist.

"Vilzing ist hinter dem Jahn mittlerweile die Nummer zwei im Raum Oberpfalz / Niederbayern. Wenn man sich mit so einem tollen Gegner messen darf, ist das auf alle Fälle etwas Besonderes", sagt Seebachs Coach Wolfgang Beller. Unter der Woche probte sein Gefolge beim in die Bezirksliga abgestiegenen Stadtkontrahenten SpVgg GW Deggendorf, gegen den man sich nur zu einem 2:2-Unentschieden mühte. "Wir hatten zwar viel Ballbesitz, aber gegen einen gut verteidigenden Gegner nur wenig offensive Lösungen. Zudem waren wir sehr konteranfällig. Das war kein guter Auftritt", kritisierte der erfahrene Übungsleiter, der gegen Vilzing ein ganz anderes Spiel erwartet: "Dieses Mal werden wir die Mannschaft sein, bei der die Defensivarbeit im Vordergrund stehen wird. Wir wollen die Räume eng halten und nach vorne den einen oder anderen Nadelstich setzen. Ziel ist es, ein ordentliches Ergebnis zu erzielen. Wenn so ein Team wie Vilzing mal ins Rollen kommt, kann es nämlich auch schnell böse ausgehen." Spielmacher Christoph Beck ist aus dem Kurz-Urlaub zurück und auch bei Kilian Schwarzmüller sollte es wieder gehen, so dass nur Florian Weber und Simon Griesbeck ersetzt werden müssen.





Morgen, 15:00 Uhr TSV Seebach Seebach DJK Vilzing DJK Vilzing 15:00 PUSH