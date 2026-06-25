Die DJK Hehn und eine Mannschaftssitzung mit Wirkung

Die DJK Hehn hat sich in der Rückrunde aus der Affäre gezogen. – Foto: David Dickmeiß

Mit nur zwölf Punkten aus der Hinrunde lag die DJK Hehn klar auf Abstiegskurs in der Kreisliga A. In der Rückrunde folgte jedoch ein Aufschwung, der der Mannschaft frühzeitig den Klassenverbleib sicherte. „Ich hätte nicht damit gerechnet, dass die Rückrunde so gut läuft. Umso stolzer bin ich“, sagt Trainer Torsten Müller. Hehn geht damit in seine neunte Spielzeit in der Kreisliga A.

Das war gut in der Saison

Die Vorbereitung auf die Rückrunde begann mit einer Mannschaftssitzung, in der Müller, sein Co-Trainer und der Sportliche Leiter David Dickmeiß eine Stunde lang an die Spieler appellierten. Die Ansprache zeigte Wirkung. „Bis Ende April waren die Trainingsbeteiligung und die Aufmerksamkeit top, und wir haben unsere Punkte geholt“, sagt Müller. Zum Jahresbeginn holte Hehn 14 Punkte aus den ersten sechs Spielen – das war das Fundament für den frühen Klassenverbleib. Großen Anteil daran hatte unter anderem Oussama Mansour, der in der Winterpause von Türkiyemspor kam und in elf Partien neun Tore erzielte. „Ihm musste man nichts mehr erklären. Er hat sofort abgeliefert und entscheidende Tore erzielt“, sagt Müller.

Das war nicht gut

Die mäßige Hinrunde hat Müller abgehakt, wirklich zufrieden war er damit allerdings nur bedingt. Getrübt wird seine Bilanz der Rückrunde jedoch durch die letzten vier Partien: Nachdem der Klassenverbleib gesichert war, holte Hehn nur noch einen Punkt. „Da riss mir etwas die Hutschnur. Ich kann verstehen, wenn der Druck dann abfällt. Aber das hatte wieder etwas von der Hinrunde“, sagt Müller. In diesen vier Spielen kassierte Hehn 16 Gegentore und verpasste es, die Saison besser als auf Rang zehn der Tabelle abzuschließen.