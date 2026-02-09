Die DJK Gnadental schnuppert gegen Amern am Sieg

Zum vierten Mal in Folge konnte die DJK Gnadental im Abstiegskampf der Landesliga punkten. Nach zwei Siegen und einem Unentschieden folgte gegen den Tabellenvierten VSF Amern ein 2:2, das Hinspiel hatten die Neusser auswärts noch mit 0:5 verloren.
Coach Sebastian Michalsky musste am Sonntag sage und schreibe 14 Ausfälle aufgrund von Verletzungen, Krankheit und Sperren verkraften, doch seine Mannschaft war gegen Amern auf Augenhöhe und zeigte eine gute Partie. Und ging noch im ersten Durchgang durch einen Treffer von Oliver Wargalla in der 39. Minute mit 1:0 in Führung.
Und der Neuling legte nach der Pause nach und erhöhte in der 60. Minute erneut durch Oliver Wargalla auf 2:0. Drei Minuten später hätte es eigentlich einen Einwurf für die Gastgeber geben müssen, berichtete Sebastian Michalsky nach dem Spiel, doch blieben die Gäste in Ballbesitz und kamen aus dem Nichts zum 1:2-Anschlusstreffer durch Niklas Thobrock.
Und nun wollte der Tabellenvierte mehr und glich sechs Minuten später durch Micael Nguimbous Nack aus. In den letzten zwanzig Minuten erhöhten die Gäste den Druck, wollten den Dreier, doch Neuss bot Paroli und hatte in der Nachspielzeit noch eine Riesenchance.
„Aus zwei Metern Entfernung landete der Kopfball dann aber nicht im Tor“, ärgerte sich Michalsky, denn gegen den VSF Amern wäre durchaus mehr drin gewesen. „Im Abstiegskampf müssen wir kontinuierlich punkten. Und das ist uns in den vergangenen vier Spielen gelungen, nach Karneval kehren wieder einige Spieler zurück.“
____
____
