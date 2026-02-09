Die DJK Gnadental schnuppert gegen Amern am Sieg

Gnadental hätte drei Punkte holen können – Foto: Michael Jäger

Zum vierten Mal in Folge konnte die DJK Gnadental im Abstiegskampf der Landesliga punkten. Nach zwei Siegen und einem Unentschieden folgte gegen den Tabellenvierten VSF Amern ein 2:2, das Hinspiel hatten die Neusser auswärts noch mit 0:5 verloren.

Coach Sebastian Michalsky musste am Sonntag sage und schreibe 14 Ausfälle aufgrund von Verletzungen, Krankheit und Sperren verkraften, doch seine Mannschaft war gegen Amern auf Augenhöhe und zeigte eine gute Partie. Und ging noch im ersten Durchgang durch einen Treffer von Oliver Wargalla in der 39. Minute mit 1:0 in Führung.

Und der Neuling legte nach der Pause nach und erhöhte in der 60. Minute erneut durch Oliver Wargalla auf 2:0. Drei Minuten später hätte es eigentlich einen Einwurf für die Gastgeber geben müssen, berichtete Sebastian Michalsky nach dem Spiel, doch blieben die Gäste in Ballbesitz und kamen aus dem Nichts zum 1:2-Anschlusstreffer durch Niklas Thobrock.