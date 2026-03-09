Die DJK Gnadental kann ja doch noch gewinnen

„Eine komplizierte erste Halbzeit“

In der Hinserie unterlag die DJK im Duell der Neuling noch mit 1:3. „Da waren wir noch klar unterlegen, daher wussten wir, wie schwer das Spiel wird“, sagte Coach Sebastian Michalsky. Er musste gleich auf drei absolute Leistungsträger verzichten: Während Toptorjäger Oliver Wargalla und Spielmacher Vojno Jesic verletzt ausfielen, fehlte Ex-Bundesligaspieler Ibrahima Traore aufgrund einer Gelb-Rot-Sperre. Michalsky: „Im ersten Durchgang haben sich beide Teams neutralisiert. Taktisch waren beide Mannschaften gut eingestellt, daher war es eine komplizierte erste Halbzeit.“ Dennoch geriet sein Team kurz vor dem Pausenpfiff durch einen Treffer von Jasper Teske in Rückstand. Im zweiten Durchgang gelang Winterneuzugang Oluremi Williams der Ausgleich und nur sieben Minuten später traf mit Dennis Massold der nächste Wintertransfer für die DJK.