Die DJK Gnadental bleibt 2026 weiter ohne Niederlage

Der FC Kosova setzte sich in der Saison 2023/24 unter anderem gegen die DJK im Aufstiegsrennen der Bezirksliga durch, nur ein Jahr später folgten die Gnadentaler. Michalsky: „Wir kennen den FC Kosova aus der Bezirksliga noch gut und wussten um die individuelle Qualität“, so Michalsky. Dass sein Team gut auf den Gegner eingestellt war, zeigte der frühe Führungstreffer von Marco Lüttgen (6.). „Nach dem 1:0 haben wir unsere Möglichkeiten, die Führung auszubauen, nicht genutzt“, kritisierte der Coach indes, weshalb es mit dem 1:0 in die Pause ging. Im zweiten Durchgang gelang es Lüttgen, auf 2:0 zu erhöhen. Die Gäste kamen durch den Ex-Jüchener Fatlum Ahmeti zum Anschlusstreffer. Die Entscheidung fiel daher erst Sekunden vor dem Schluss, als der eingewechselte Oliver Wargalla in der Nachspielzeit das 3:1 erzielte.

Michalsky resümierte zufrieden: „Es war ein anstrengendes Spiel, da wir früh angelaufen sind und mit einer guten Spielanlage die Partie auf unsere Seite gezogen haben.“

DJK Gnadental - FC Kosova 3:1 (1:0)

DJK Neuss-Gnadental: Bayer - Massold (85. Kaufmann), Sakar, Milos Jesic (60. Wargalla), Dannenberg, Williams, Traore, Erginer, Lüttgen (90.+1 Dassen), Mohammad (82. Vojno Jesic), Spinrath

FC Kosova Düsseldorf: Kolici - Callan, Ezunagu Jr, Fazlija, Kajitani (56. Sadrija), Muharremi, Gjoni, Zenuni, Ahmeti, Azemi, Khalil (77. Ilazi), Rudi Isteniç

Tore: 1:0 Lüttgen (6.), 2:0 Lüttgen (66.), 2:1 Ahmeti (70.), 3:1 Wargalla (90.+6)

Schiedsrichter: Maurice Kalenberg