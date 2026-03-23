Die DJK Gnadental bleibt 2026 weiter ohne Niederlage

Dem Aufsteiger aus Neuss gelingt im Abstiegskampf gegen den FC Kosova ein wichtiger 3:1-Sieg. Durch den Erfolg schiebt sich die DJK Gnadental auf den neunten Tabellenplatz und steht in der Vereinsgeschichte erstmals in der oberen Tabellenhälfte der Landesliga.
Trainer Sebastian Michalsky weiß jedoch, dass es sich dabei nur um eine Momentaufnahme handelt. Zwischen Rang acht und Relegationsplatz 14 liegen nur drei Zähler. „Die Liga ist so eng, dass die Tabelle aktuell kaum eine Aussagekraft hat. Die acht Spiele ohne Niederlage zeigen jedoch, dass wir in der Liga angekommen sind“, sagt er.
Der FC Kosova setzte sich in der Saison 2023/24 unter anderem gegen die DJK im Aufstiegsrennen der Bezirksliga durch, nur ein Jahr später folgten die Gnadentaler. Michalsky: „Wir kennen den FC Kosova aus der Bezirksliga noch gut und wussten um die individuelle Qualität“, so Michalsky. Dass sein Team gut auf den Gegner eingestellt war, zeigte der frühe Führungstreffer von Marco Lüttgen (6.). „Nach dem 1:0 haben wir unsere Möglichkeiten, die Führung auszubauen, nicht genutzt“, kritisierte der Coach indes, weshalb es mit dem 1:0 in die Pause ging. Im zweiten Durchgang gelang es Lüttgen, auf 2:0 zu erhöhen. Die Gäste kamen durch den Ex-Jüchener Fatlum Ahmeti zum Anschlusstreffer. Die Entscheidung fiel daher erst Sekunden vor dem Schluss, als der eingewechselte Oliver Wargalla in der Nachspielzeit das 3:1 erzielte.
Michalsky resümierte zufrieden: „Es war ein anstrengendes Spiel, da wir früh angelaufen sind und mit einer guten Spielanlage die Partie auf unsere Seite gezogen haben.“
DJK Neuss-Gnadental: Bayer - Massold (85. Kaufmann), Sakar, Milos Jesic (60. Wargalla), Dannenberg, Williams, Traore, Erginer, Lüttgen (90.+1 Dassen), Mohammad (82. Vojno Jesic), Spinrath
FC Kosova Düsseldorf: Kolici - Callan, Ezunagu Jr, Fazlija, Kajitani (56. Sadrija), Muharremi, Gjoni, Zenuni, Ahmeti, Azemi, Khalil (77. Ilazi), Rudi Isteniç
Tore: 1:0 Lüttgen (6.), 2:0 Lüttgen (66.), 2:1 Ahmeti (70.), 3:1 Wargalla (90.+6)
Schiedsrichter: Maurice Kalenberg
Zuschauer: 129