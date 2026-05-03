Die direkten Aufsteiger und Absteiger der League One im Überblick

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Der Lincoln City FC krönte eine überragende Saison mit dem Meistertitel und durchbrach dabei sogar die magische 100-Punkte-Marke. Für die „Imps“ ist es die Rückkehr in die Zweitklassigkeit nach über 60 Jahren. Begleitet werden sie vom Cardiff City FC, dem der direkte Wiederaufstieg in die Championship gelang. Die Waliser sicherten sich den zweiten Tabellenplatz souverän vor der Konkurrenz.

Für die Mannschaften auf den Plätzen 3 bis 6 ist die Saison noch nicht vorbei. Sie spielen im K.o.-System um den dritten Aufstiegsplatz.

Der Modus: Das Prozedere folgt dem klassischen englischen Muster: Es gibt ein Hin- und Rückspiel, wobei das schlechter platzierte Team (Platz 5 und 6) im ersten Spiel Heimrecht hat. Die Auswärtstorregel findet keine Anwendung.

Hinspiele: 9. Mai 2026

Rückspiele: 13. & 14. Mai 2026

Die beiden Sieger treffen am 24. Mai 2026 im legendären Wembley-Stadion im großen Playoff-Finale aufeinander. Der Sieger dieses einzigen Spiels steigt ebenfalls in die Championship auf.

Abstieg in die League Two

Am unteren Ende der Tabelle herrscht bittere Enttäuschung. Für vier Vereine geht es in der nächsten Saison eine Etage tiefer in die League Two. Besonders hart traf es Exeter City, deren Abstieg erst durch eine Niederlage am letzten Spieltag gegen Bradford besiegelt wurde.

Die Absteiger im Überblick: