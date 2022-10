Die direkte Antwort gab Maik Robben

Am Donnerstag spielte unsere 2. Herren bei der Zweitvertretung des SC Adorf. Das Spiel wurde mit 10-minütiger Verspätung angepfiffen, da wir auf dem Hinweg in einen Stau gerieten – nicht das einzige Chaos an diesem Abend. Aber fangen wir von vorne an:

Direkt zu Spielbeginn konnten wir das Spiel dominieren und uns durch gute Ballstafetten vielversprechende Torchancen kreieren. Folgerichtig gingen wir durch einen Gewaltfreistoß von Niklas „Beppo“ Lorenz in Führung. Naja, der Ball wurde eher um die zu zentral stehende Mauer ins Tor gepasst, aber was solls - drin ist drin. Anschließend verloren wir immer mehr Zugriff auf das Spiel. Beide Mannschaften neutralisierten sich, sodass es ohne nennenswerte Aktionen zum Pausentee ging.

Zu Beginn der zweiten Halbzeit erhöhten die Hausherren den Druck und stellten unsere Defensivabteilung somit immer wieder vor größere Probleme. In der 63. Minute wurde unsere Abwehr schließlich überlaufen und der Adorfer Stürmer Peresekin konnte aus spitzem Winkel den Ball ins Tor bugsieren. 12 Minuten später konnte Adorf durch Abstimmungsfehler in unserer Hintermannschaft in Führung gehen. Die direkte Antwort gab Maik Robben, der nach einem starken Steilpass blank vor dem Keeper stand, ganz cool blieb und das runde Leder in die Maschen ballerte. Es entwickelte sich in der Schlussviertelstunde ein hitziges Spiel, viel Hin und Her, ohne überhart oder unfair zu werden. In der 82. Minute wurde der Adorfer Stürmer Peresekin erneut in Szene gesetzt und konnte unseren Schlussmann André Pranger zum dritten Mal überwinden. Doch unser Team zeigte Moral, und erhielt bereits 2 Minuten später einen Foulelfmeter. Stefan Timmermann übernahm die Verantwortung, guckte sich den Keeper aus und netzte zum 3:3-Ausgleich ein. Mit einem Punkt wollte sich aber keine Mannschaft zufrieden geben. Beide Mannschaften drückten auf den Sieg. Leider mit dem schlechteren Ende für uns. Eine Minute vor Schlusspfiff erzielte der Adorfer Stürmer seinen vierten Treffer zum 4:3-Endstand.