Matthias Heigl (im Vordergrund) und Ulises Garcia Jociles möchten mit der U19 des TSV Kareth-Lappersdorf in den zwei Derbys am heutigen Mittwoch und am Samstag Paroli bieten. – Foto: Thomas Schneider

Die Derbys gegen den Jahn mit Vollgas angehen Kareths U19-Trainer Matthias Heigl und Ulises Garcia Jociles treffen heute und am Samstag auf die U19 des Jahn

Die U19-Fußballer des TSV Kareth-Lappersdorf überstanden im Frühjahr die Quali-Runde zur Bayernliga und gehören nun zum Teilnehmerfeld der 16 Bayernligisten. Nach acht Spieltagen steht die Mannschaft von Ulises Garcia Jociles und Matthias Heigl mit sechs Punkten (1/3/4) auf Rang 13. Nun stehen gleich zwei Spiele gegen die Spitzenmannschaft vom SSV Jahn Regensburg an. Am heutigen Mittwoch um 19 Uhr treffen die beiden auf dem Kunstrasenplatz auf Kareths Höhen im Verbandspokal aufeinander. Und am Samstagvormittag um 11 Uhr findet das Punktspiel beim Jahn im Sportpark am Kaulbachweg statt.

„Natürlich sind wir der Außenseiter. Dennoch glauben wir an uns, wollen die beiden Spiele für uns entscheiden. Jede Partie beginnt bei 0:0 und muss erst einmal gespielt werden“, erklärt Trainer Ulises Garcia Jociles, der das Team gemeinsam mit Matthias Heigl trainiert und coacht. Der Spanier war bereits für den SSV Jahn und zuletzt für den FC Bayern München tätig. „In München war ich Videoanalyst und für die Spielbeobachtung der U19-Bundesliga-Mannschaft zuständig“, sagt der 31-jährige Fußballfachmann, der seit einigen Jahren seinen Lebensmittelpunkt in Regensburg hat. Am Wochenende musste sich der TSV Kareth-Lappersdorf mit einem 3:3 gegen Weißenburg begnügen. Kurz vor Schluss erzielte man sogar das 4:3. Allerdings wurde das Tor aberkannt. „Wir waren besser, konnten aber unsere Chancen nicht nutzen. Ein Sieg wäre eminent wichtig, sozusagen ein kleiner Befreiungsschlag gewesen. In dieser Bayernliga, die äußerst ausgeglichen bestückt ist, ist alles möglich. Die meisten Tore werden nach Fehlern des Gegners erzielt. Sicher werden wir auch gegen den Jahn unsere Chancen bekommen. Diese gilt es dann zu nutzen“, erklärt Matthias Heigl, für den die Bayernliga eine Herausforderung darstellt, die es zu meistern gilt. Ulices Garcia Jociles macht die Zusammenarbeit mit Heigl Spaß. Die beiden ergänzen sich hervorragend und fühlen sich im Verein wohl. „Wir können ohne Druck arbeiten und spielen. Die Forderung des Vereins ist es, in der Landesliga zu bestehen. Nun spielen wir in der Bayernliga und werden alles daransetzen, dass wir dort auch bleiben können“, verspricht Garcia, der vor wenigen Tagen anderweitig einen tollen Erfolg hat feiern dürfen. Und zwar war er als Videoanalyst dabei, als sich die Bayernauswahl der Amateure für die Endrunde des Regions Cup qualifiziert hat. Dies ist der bedeutendste Wettbewerb für Amateure in der UEFA. „Gegen Nordmazedonien und Italien konnten wir gewinnen, gegen England verloren wir knapp. Wir freuen uns auf die Endrunde im Jahr 2023“, blickt Garcia zurück.