Die Derby-Punkte bleiben beim FC Stätzling

Derby-Punkte zählen zwar nicht doppelt, doch die Freude darüber war bei den Kickern des FC Stätzling doch größer als üblich. Mit 2:0 besiegte der Aufsteiger den TSV Aindling. Auch der VfB Durach feierte einen Heimsieg (4:1 gegen Cosmos Aystetten), während der FC Kempten dem TSV Rain/Lech vor eigenem Publikum am Feiertag unterlag.

Für den FC Stätzling war es ein Tag zum Genießen, denn der Neuling entschied das Derby gegen den TSV Aindlin gmit 2:1 für sich. „Das war eine disziplinierte Mannschaftsleistung“, zollte FCS-Trainer Loris Horn seinen Leuten Respekt.

Paul Iffarth zeigte zwar keine spektakuläre Vorstellung. Doch wie er beim 1:0 von der Strafraumgrenze aus abzog, das spricht für die Qualitäten des Stürmers, der aus Pipinsried zurückgekehrt war. Die nächste Szene stellte mehr als eine Vorentscheidung dar. Jonas Simon verschuldete in der zweiten Halbzeit einen Foulelfmeter, den Mert Sert zuverlässig zum 2:0 nutzte. Denn von Aindling kam nicht mehr viel, obwohl Trainer Florian Fischer mit der Einwechslung von Ibrahim Neziri und Laurin Völlmerk noch versuchte, die Offensive zu stärken. (jeb) Lokalsport FA

Schiedsrichter: Ilirjan Morina (Landau/Isar) - Zuschauer: 400

Tore: 1:0 Paul Iffarth (12.), 2:0 Mert Sert (76./Foulelfmeter)

Einmal mehr stand der FC Kempten durch ein ganz spätes Gegentor mit leeren Händen da. In der neunten Minute der Nachspielzeit gab es Elfmeter für den TSV Rain, den der spielende Co-Trainer Michael Knötzinger zum 2:1-Siegtreffer nutzte.

„Ab jetzt gilt die Devise, hinten sicherer zu stehen und unbedingt zu punkten“, sagten die Kemptener Trainer Manuel Wiedemann und Kevin Hailer im Vorfeld angesichts von bis dato zwölf Gegentreffern. Der Vorsatz hielt in der ersten Halbzeit, nach Wiederbeginn brachte Ivan Buric den FCK dann sogar in Führung. Doch die hielt nur knapp eine Viertelstunde, dann glich Dennis Lechner mit einem Freistoß für den Bayernliga-Absteiger aus. Vieles deutete nun auf eine Punkteteilung hin, bis am Ende der langen Nachspielzeit Serhat Fidan im Kemptener Strafraum zu Fall kam. Routinier Knötzinger schnappte sich den Ball und verwandelte zum 1:2.

Schiedsrichter: Hirad Aurahman (Puchheim) - Zuschauer: 120

Tore: 1:0 Ivan Buric (53.), 1:1 Dennis Lechner (67.), 1:2 Michael Knötzinger (90.+9/Foulelfmeter)