Die Derby-Punkte bleiben beim FC Stätzling

Derby-Punkte zählen zwar nicht doppelt, doch die Freude darüber war bei den Kickern des FC Stätzling doch größer als üblich. Mit 2:0 besiegte der Aufsteiger den TSV Aindling. Auch der VfB Durach feierte einen Heimsieg (4:1 gegen Cosmos Aystetten), während der FC Kempten dem TSV Rain/Lech vor eigenem Publikum am Feiertag unterlag.
Für den FC Stätzling war es ein Tag zum Genießen, denn der Neuling entschied das Derby gegen den TSV Aindlin gmit 2:1 für sich. „Das war eine disziplinierte Mannschaftsleistung“, zollte FCS-Trainer Loris Horn seinen Leuten Respekt.
Paul Iffarth zeigte zwar keine spektakuläre Vorstellung. Doch wie er beim 1:0 von der Strafraumgrenze aus abzog, das spricht für die Qualitäten des Stürmers, der aus Pipinsried zurückgekehrt war. Die nächste Szene stellte mehr als eine Vorentscheidung dar. Jonas Simon verschuldete in der zweiten Halbzeit einen Foulelfmeter, den Mert Sert zuverlässig zum 2:0 nutzte. Denn von Aindling kam nicht mehr viel, obwohl Trainer Florian Fischer mit der Einwechslung von Ibrahim Neziri und Laurin Völlmerk noch versuchte, die Offensive zu stärken. (jeb) Lokalsport FA
Schiedsrichter: Ilirjan Morina (Landau/Isar) - Zuschauer: 400
Tore: 1:0 Paul Iffarth (12.), 2:0 Mert Sert (76./Foulelfmeter)
Einmal mehr stand der FC Kempten durch ein ganz spätes Gegentor mit leeren Händen da. In der neunten Minute der Nachspielzeit gab es Elfmeter für den TSV Rain, den der spielende Co-Trainer Michael Knötzinger zum 2:1-Siegtreffer nutzte.
„Ab jetzt gilt die Devise, hinten sicherer zu stehen und unbedingt zu punkten“, sagten die Kemptener Trainer Manuel Wiedemann und Kevin Hailer im Vorfeld angesichts von bis dato zwölf Gegentreffern. Der Vorsatz hielt in der ersten Halbzeit, nach Wiederbeginn brachte Ivan Buric den FCK dann sogar in Führung. Doch die hielt nur knapp eine Viertelstunde, dann glich Dennis Lechner mit einem Freistoß für den Bayernliga-Absteiger aus. Vieles deutete nun auf eine Punkteteilung hin, bis am Ende der langen Nachspielzeit Serhat Fidan im Kemptener Strafraum zu Fall kam. Routinier Knötzinger schnappte sich den Ball und verwandelte zum 1:2.
Schiedsrichter: Hirad Aurahman (Puchheim) - Zuschauer: 120
Tore: 1:0 Ivan Buric (53.), 1:1 Dennis Lechner (67.), 1:2 Michael Knötzinger (90.+9/Foulelfmeter)
Am Ende machte es der VfB Durach deutlich. Mit 4:1 setzten sich die Oberallgäuer gegen den SV Cosmos Aystetten durch, dem mit zunehmender Spieldauer die Kräfte schwanden. Was kein Wunder war, weil Aystetten gerade mal mit zwölf Spielern angereist waren. Angesichts der hochsommerlichen Temperaturen war dies ein zusätzliches Handicap.
Bis kurz vor dem Pausenpfiff stand es trotzdem 0:0. Dann spielte Sebastian Kempf einen katastrophalen Fehlpass, dies nutzte Gregor Mürkl prompt zum 1:0. Unmittelbar nach dem Wechsel traf Niklas Eggensperger den Aystetter Pfosten. Als Kevin Makowski nach dem abgewehrten Schuss von Kempf zur Stelle war, stand es 1:1.
In dieser Phase waren die Cosmonauten sogar etwas besser und wollten die Führung. Doch das ging nach hinten los. Tobias Seger erzielte das 2:1 für den VfB und in den Schlussminuten legten die Duracher noch zwei Treffer nach. Erst traf Gregor Mürkl, dann gab es einen umstrittenen Elfmeter, den Niklas Eggensperger zum 4:1 nutzte. (mb) Lokalsport Labo
Schiedsrichter: Torsten Wenzlik (Velden) - Zuschauer: 300
Tore: 1:0 Gregor Mürkl (45.+1), 1:1 Kevin Makowski (55.), 2:1 Tobias Seger (67.), 3:1 Gregor Mürkl (87.), 4:1 Niklas Eggensperger (90./Foulelfmeter)