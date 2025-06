Die Derby-Demontage

FCM-Reserve fertigt Eichenried ab und sichert Klasse

Zum wichtigsten Zeitpunkt die beste Saisonleistung kann man dem FC Moosinning 2 ohne Zweifel attestieren. Mit einem 4:0 (2:0)-Sieg nach beeindruckendem Auftritt wurde gegen den SV Eichenried der Kreisligaplatz verteidigt.

Rund 1000 Zuschauer, knapp eine Stunde vor Spielbeginn eine vollbesetzte Sitzplatz-Tribüne – diesem Gemeindederby nahm auch das Regenwetter wenig von der Anziehungskraft. Für beide Teams waren es nur rund zehn Kilometer nach Finsing, aber der FCM war im Bus angereist. „Das haben wir beim letzten Aufstieg auch zum Entscheidungsspiel nach Schwaig gemacht“, erklärte Spielertrainer Manuel Gröber. Auf den Rängen hatte Gelb-Schwarz unaufhaltsam singend und fahnenschwingend von der ersten Sekunde an Oberhand.

Weit vor Anpfiff volle Tribüne

Auf dem Rasen gehörte die erste vielversprechende Aktion nach fünf Minuten Eichenried. Kapitän Bastian Reuel hatte den pfeilschnellen Korbinian Lommer auf halbrechts bedient. Bedrängt vom Gegenspieler jagte Eichenrieds bester Torschütze den Ball am kurzen Eck des FCM-Tores vorbei. Moosinning übernahm dann das Kommando mit zwei Ecken am Stück. Bei Gröbers zweitem Versuch brachte SVE-Keeper Taygun Yildiz mit Mühe die Fäuste ran. Der FCM blieb mit einem wahren Powerplay am Drücker. Einmal artistisch im Luftkampf und dann mit klasse Parade bei Gröbers tollem Schuss – bereits nach zehn Minuten hatte Schlussmann Yildiz die Rolle des besten Eichenrieders übernommen.

Zwei Minuten später wieder gegen Gröber und mehrmals gegen Benedikt Thumbs – Yildiz hielt den SVE im Spiel. Matthias Eschbaumer musste mit letztem Einsatz SVE-Angreifer Nicolas Reuße Sanchez stoppen, ansonsten Chancenwucher beim FCM. Aber die Standards, sprich Ecken, wurden immer besser. Wieder drehte Gröber eine von rechts mit links rein, Thumbs hatte Lufthoheit und köpfte zum 1:0 ein in der 39. Minute. Vom Punkt auf der anderen Seite war Kapitän Stefan Erl der Spezialist. Fabian Ulitzka machte richtig Betrieb vor Yildiz; und Eckball Nummer acht köpfte erneut Thumbs zum 2:0 ein. Es lief Minute 47, und der souveräne Schiri Julian Neumann pfiff gar nicht mehr an.

Auch nach der Pause war zuerst Eichenried das offensivere Team und kam zur ersten Ecke der Partie. Der erste Angriffszug des FCM ließ bis zur 58. Minute auf sich warten, war aber der bis dahin schönste. Marco Esposito schickte Erl in die Gasse, der umkurvte noch den Keeper, und nach diesem Treffer zum 3:0 war auf dem Rasen und auf den Rängen Ekstase pur angesagt. Es folgte noch ein fußballerisches Schmankerl. Der nach 15 Minuten für den verletzten Alex Hofmeister eingewechselte Abdelaziz Abdane zauberte über links, und seine Hereingabe konnte erneut Erl zum 4:0 vergolden.

„Derbysieger, Derbysieger“, sang schon früh der FCM-Anhang. Mit dem pünktlichen Abpfiff gab’s kein Halten mehr für Gelb-Schwarz.